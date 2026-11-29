Основните улици и булеварди в Русе са почистени и проходими при зимни условия. Екипите за зимно поддържане продължават да разчистват снега и да обработват настилките срещу заледяване по второстепенната пътна мрежа в града.

„Консорциум Еко Русе Груп" работи с 13 машини и 60 души на терен. От 7 ч. по график продължава и ръчното третиране на тротоарите. ОП „Паркстрой" почиства алеите в парковете и градините с 4 машини и екип от 20 души.

По информация на „Общински транспорт Русе" шест линии се обслужват по съкратени маршрути. Автобусите по линия № 15 стигат до първото обръщало в кв. „Дружба 3", а по линии № 18, 27 и 28 – до обръщалото в същия квартал. Линия № 16 се движи до хижа „Приста", а линия № 33 – до магазин „Джъмбо".

На дежурния телефон на Община Русе са получени 8 сигнала за паднали дървета в града. Две от тях са препречили платното на ул. „Крайбрежна". Пред Русенската опера дърво е паднало върху ледената пързалка и фургона до нея. Паднали дървета има и на улиците „Войводова" и „Янтра", както и в Парка на младежта.

По общинските пътища между населените места „Берус" почиства с 8 машини, а „Пътинженеринг" поддържа входно-изходните участъци на Русе с 3 машини.

Пътят Русе – Кубрат е затворен за движение. По пътищата Русе – Бяла и Русе – Силистра движението на превозни средства над 12 тона е ограничено.

Без електрозахранване са четири села в общината – Сандрово, Семерджиево, Ястребово и Бъзън, като в Бъзън е нарушено водоподаването.

Снеговалежът в Русе спря около 7 ч. тази сутрин, като дебелината на снежната покривка е 10-12 см. За общината е в сила жълт код за ниски температури и за силен вятър до 70 км/ч и възможни пориви до 90км/ч.. Опасността от заледяване се запазва през целия ден.

Община Русе призовава гражданите да отложат пътуванията, които не са наложителни, и да не потеглят с автомобили без зимни гуми. АПИ препоръчва на водачите да съобразяват скоростта с пътните условия, да спазват безопасна дистанция и да не изпреварват работещите снегорини.

Сигнали за опасни участъци и проблеми, свързани със зимната обстановка, могат да се подават на телефон 082/820 111, а при непосредствена опасност за живота и здравето — на 112.