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Няма затворени републикански пътища в област Ямбол, но на места движението е затруднено заради силния вятър и образувалите се снежни навявания. Това съобщи областният управител Георги Чалъков във връзка с усложнената зимна обстановка.

Най-засегнати са пътните направления с източно-западна ориентация. По-силни навявания има в районите на пътен възел „Петолъчката", селата Победа и Чарган, община Стралджа и източната част на община Тунджа. Значителни снежни натрупвания има около „Петолъчката" и връх Бакаджик, съобщават от БТА.

Пътнопочистващата техника работи непрекъснато, като почиства и опесъчава настилките. Силният вятър обаче бързо образува нови навявания върху вече почистените участъци. Интензивността на снеговалежа намалява, а по-ефективното опесъчаване ще бъде възможно след отслабване на вятъра, посочи областният управител.

Тежкотоварните автомобили изчакват на международния път I-7 между Ямбол и граничен пункт „Лесово", в района на село Козарево, до възстановяване на движението за камиони по автомагистрала „Тракия" и Котленския проход. Ограниченията са въведени заради усложнената пътна обстановка в област Бургас.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков призовава да се шофира с повишено внимание. „Да се съобразяват с пътните условия и по възможност да отложат пътуванията, които не са наложителни, до отслабване на силния вятър", апелира Чалъков.

На терен са 50 машини за почистване и опесъчаване на републиканската пътна мрежа в Ямболско, както и още 13 машини за 35-километровия участък от магистрала „Тракия" на територията на областта, казаха от Областното пътно управление.