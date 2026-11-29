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Пътят Варна – Добрич вече е отворен за движение, включително за камиони над 12 тона. Възстановено е и движението по трасето Аврен – Садово, откъдето са изтеглени всички закъсали автомобили.

Това става ясно от актуалната информация за пътната обстановка в област Варна, предоставена от оперативния дежурен в Областната администрация.

Към 9 ч. тази сутрин пътят Обзор – Слънчев бряг все още е затворен, съобщават от пресцентъра на областна управа във Варна.

Продължава разчистването на участъка между селата Дръндар и Николаевка в община Суворово. Там работят две фадроми, а снежната покривка надхвърля един метър. По пътя има и сериозни снегонавявания.

Вече са отворени за движение трасетата Суворово – Дръндар и Суворово – Николаевка.

През цялата нощ и от началото на деня кметовете в областта са поддържали връзка с областния управител и са подавали информация за състоянието на републиканската пътна мрежа. Координацията с ръководителя на Областното пътно управление – Варна е позволила своевременно да бъде изпращана снегопочистваща техника към най-засегнатите участъци.

Към момента няма населени места в област Варна без електричество и вода. Всички останали пътища от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия.

От Областната администрация призовават шофьорите да съобразяват скоростта с пътната обстановка и да шофират внимателно.