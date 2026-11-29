Заради неспазването на препоръките на Европейската комисия по отношение на разходите в бюджета за 2027 г. България рискува да бъде санкционирана. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев по Би Ти Ви. За него това не е добър сигнал, особено предвид факта, че става въпрос за първия бюджет на страната ни в евро.

Основната критика на Европейската комисия не е толкова към размера на бюджетния дефицит, колкото към ръста на разходите. Според Ковачев препоръката е те да нарастват с не повече от 4,2%, докато в българския бюджет е заложен ръст над 10%.

По думите му предстои Съветът на ЕС да реши дали да потвърди предложената от Европейската комисия санкция. До заседанието през декември България трябва да положи усилия да убеди европейските институции, че ще изпълни необходимите препоръки.

Ковачев призова за обща позиция на управляващи и опозиция, както и за координирани действия на българските представители в европейските институции. Той предупреди, че темата е важна и за преговорите по следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

Очакванията са България да получи над 22 млрд. евро през следващия програмен период, с възможност сумата да бъде увеличена с още 2 млрд. евро.

Според Ковачев няма как евентуалната санкция да има политически мотиви. Европейската комисия прави оценките си въз основа на финансовите и макроикономическите данни, които българското правителство предоставя два пъти годишно.

Той подкрепи критиките на Европейската централна банка към намерението за въвеждане на данък върху свръхпечалбите в банковия сектор. Според него подобна мярка може да демотивира бизнеса и да отблъсне потенциални инвеститори от България. По думите му големите корпорации вероятно ще намерят начин да избегнат плащането на подобен данък, докато негативният сигнал към бизнеса ще остане.

„Ако правиш печалба в България, ще ти вземат парите. Не е добре и не подпомага другата цел, която имаме – привличането на инвестиции", коментира евродепутатът.

Той определи новите инвестиции като един от най-важните източници на приходи и икономически растеж. Ковачев заяви, че подкрепя усилията за привличане на нови производства и инвестиции, особено от държави членки на Европейския съюз.

Сред приоритетите на страната ни в следващия седемгодишен бюджет на ЕС трябва да бъде осигуряването на специална финансова подкрепа за Черноморския регион, смята Андрей Ковачев.

Той посочи, че България и Румъния са изложени на рискове за сигурността заради близостта си до Русия и трябва да получат целенасочена европейска подкрепа. За него предвидените 50 млн. евро за Черноморския център за морска сигурност не са достатъчни и са средства от настоящия програмен период. Затова е необходимо в следващата финансова рамка да бъде създаден специален инструмент за региона.

Ковачев открои и кохезионната политика, селското стопанство и транспортната свързаност като важни приоритети за България. Той припомни, че около 80% от публичните инвестиции у нас са с европейско финансиране или съфинансиране.