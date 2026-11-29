Пищната коледна украса на Пловдив е съборена на земята, видя "24 часа". Драпериите по Главната улица, които образуваха светещо небе, са скъсани от мокрия сняг. Дори и металните арки, които ги държаха, са повалени.
"Погром" – така малцината минувачи описват картината в центъра на града. Някои се учудват как снегът е успял да бутне железните конструкции и изразяват съмнение в тяхната здравина. Други обаче контрират, че снегът е тежък и щетите са неизбежни.
Не по–различна е картината в Цар–Симеоновата градина. Цели участъци в нея са отцепени с ленти, а работници на "Градини и паркове" с резачки отстраняват падналите дървета. Някои са доста големи.
На Бунарджика също има скършени клони и стволове. Дърво е паднало точно пред ресторанта в началото на тепето и препречва пътя.
"Хората работят и гледат да отстраняват поразиите. От 8 часа сутринта съм по улиците с кучето и навсякъде видях, че се действа", разказа пред "24 часа" пловдивчанка.
Снегорини вървят в целия град. Булеварди и улици са почистени, във вътрешните улици обаче не е така.
В цялата ситуация има и красиви моменти. Навън е бяло, истинска зима.