Пищната коледна украса на Пловдив е съборена на земята, видя "24 часа". Драпериите по Главната улица, които образуваха светещо небе, са скъсани от мокрия сняг. Дори и металните арки, които ги държаха, са повалени.

"Погром" – така малцината минувачи описват картината в центъра на града. Някои се учудват как снегът е успял да бутне железните конструкции и изразяват съмнение в тяхната здравина. Други обаче контрират, че снегът е тежък и щетите са неизбежни. Дори металните арки, които държаха светещото небе, са съборени от мокрия сняг. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Не по–различна е картината в Цар–Симеоновата градина. Цели участъци в нея са отцепени с ленти, а работници на "Градини и паркове" с резачки отстраняват падналите дървета. Някои са доста големи.

На Бунарджика също има скършени клони и стволове. Дърво е паднало точно пред ресторанта в началото на тепето и препречва пътя. Светещите драперии от коледната украса са увиснали почти до земята, а някои са и повалени. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"Хората работят и гледат да отстраняват поразиите. От 8 часа сутринта съм по улиците с кучето и навсякъде видях, че се действа", разказа пред "24 часа" пловдивчанка.

Снегорини вървят в целия град. Булеварди и улици са почистени, във вътрешните улици обаче не е така.

В цялата ситуация има и красиви моменти. Навън е бяло, истинска зима.