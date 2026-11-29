Усложнена е зимната обстановка на територията на Великотърновска област вследствие на обилния снеговалеж и ниските температури. Към момента няма затворени пътища в региона. Всички налични снегорини и опесъчаващи машини са на терен и работят при непрекъснат режим. Това съобщи областният управител на област Велико Търново Марин Богомилов.

Под напора на вятъра и мокрия сняг са съборени два електрически стълба – в района на жп гарата във Велико Търново и в павликенското село Горна Липница. На много места в областта има паднали дървета и клони, които екипите на пожарната своевременно премахват.

На 29 ноември, около 7:30 часа, е закъсал тир в прохода Хаинбоаз край Килифарево. Във връзка с усложнената обстановка е спряно движението на товарни автомобили с тегло над 12 тона по пътищата в цялата област.

Навявания са се образували в събота вечерта в района между свищовските села Алеково и Козловец, където се е наложило изпращането на тежка техника за изтеглянето на четири закъсали автомобила.

Областният управител Марин Богомилов през цялата нощ и в неделния ден е на терен, следи лично обстановката и координира действията на отделните служби и институции. Той поддържа постоянна връзка с ръководствата на Областно пътно управление, пожарната, полицията и електроразпределителното дружество, като при необходимост се задейства и тежка специализирана техника.

От ОДМВР допълват, че остава, въведеното от снощи ограничение за товарни автомобили над 12 тона по всички пътища. Към момента няма затворени пътни участъци и въведени други ограничения.

Призивът е за внимателно шофиране и да не се тръгва на път с неподготвени автомобили и ако не е наложително.