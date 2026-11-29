Снежната покривка във Враца надхвърли 50 см, в Ловешко и Велико Търново е около 30 см. Заради аварирали електропроводи има прекъсвания на тока в няколко области, а по планинските пътища са въведени ограничения за тежкотоварни автомобили.

Снеговалежите и силният вятър усложниха обстановката в редица райони на страната. Снежната покривка на места надхвърля 50 сантиметра, десетки населени места са без електрозахранване, а паднали дървета и снегонавявания затрудняват движението. Властите изпратиха снегопочистваща техника и аварийни екипи на терен, съобщават от БТА.

В 16 области е обявен оранжев код за значителни снеговалежи, а за останалата част от страната, включително Благоевградска област, е в сила жълт код. Очаква се снегът да продължи да вали, по-интензивно в Рило-Родопската област. В Дунавската равнина валежите постепенно ще спират, но в Добруджа и по планинските проходи се очакват виелици и преспи.

Враца с над 50 сантиметра сняг, тролеите не се движат

Най-сериозна е зимната обстановка във Враца, където снежната покривка надхвърля 50 сантиметра. Заради замръзване на контактната мрежа временно е спряно движението на тролейбусите. По маршрутите им са пуснати електрически автобуси, но са възможни закъснения, включително по линиите до населените места в общината.

На терен работят седем снегопочистващи машини в града и още осем по четвъртокласната пътна мрежа. Екипи почистват ръчно тротоарите и спирките, като с приоритет са основните улици, районите около болницата и важните обществени обекти. На места обаче се образуват навявания, които затрудняват движението.

Заради лошото време през нощта са възникнали прекъсвания на електрозахранването в селата Чирен, Девене, Баница, Нефела, Власатица, Мраморен и Бели извор.

От общината призовават шофьорите да не паркират така, че да пречат на снегопочистващата техника, а гражданите и търговците да не изхвърлят почистения сняг обратно върху пътното платно. Препоръката е пътуванията да бъдат ограничени при усложнената обстановка.

Десетки камиони чакат от снощи на околовръстното на Монтана. Пътят е затворен за тежкотоварни автомобили.

Ограничения по проходите в Родопите и Предела

Сняг вали в Смолян и областта, където снежната покривка достига 20–30 сантиметра. В Пампорово тя е около 25 сантиметра, а температурата тази сутрин е минус 8 градуса.

Задължително е движението с вериги по пътищата Пампорово – Проглед, Пампорово – Стойките – Смолян и през прохода Печинско. Ограничено е преминаването на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско, както и по пътя Доспат – Батак.

Пътищата в областта се почистват и обработват, а главните улици в Смолян са проходими. Снегорин е разчистил и пешеходната зона в центъра на града.

В Благоевградска област пътищата са проходими при зимни условия, но продължава работата по почистването им. Ограничено е движението на камиони над 12 тона по пътя Симитли – Разлог през прохода Предел. Затворен временно е и пътят от Банско към местността Шилигарника заради паднали дървета под тежестта на мокрия сняг.

Остава в сила и ограничението за тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя Якоруда – Юндола. От Агенция „Пътна инфраструктура" посочват, че засега не се предвижда премахването му заради опасност от цялостно разрушаване на подпорна стена в засегнатия участък.

Десетки населени места без ток в Ловешко и Старозагорско

Сериозни проблеми с електрозахранването има в област Ловеч. По данни на електроразпределителното дружество към 9:30 ч. прекъсвания са регистрирани в 39 населени места в седем от осемте общини. Засегнати са и общинските центрове Ловеч, Троян, Априлци, Тетевен, Луковит и Угърчин.

Силният вятър, снеговалежът и труднодостъпните терени затрудняват работата на аварийните екипи. В село Орляне електричеството е прекъснало още около 23 ч. предишната вечер, като очакваният час за възстановяване е 20 ч. В редица други населени места също се очаква авариите да бъдат отстранени до вечерта.

В Старозагорска област аварийни прекъсвания има в селата Спасово, Средно градище, Съединение, Сърневец, Изворово, Ветрен, Братя Даскалови, Голям дол, Найденово, Горно ново село, Долно ново село, Славянин и други. Екипи на електроразпределителното дружество работят по отстраняването на повредите.

В област Монтана също има населени места без електричество. Засегнати са села в общините Берковица, Бойчиновци, Монтана и Брусарци. В Берковица това са Замфирово, Гаганица, Котеновци, Лесковец, Черешовица и Бистрилица, а в община Монтана – Стубел и Липен. Прекъсвания има и в части от Бойчиновци и промишлените зони около града.

В област Габрово електрозахранването е възстановено в общините Дряново и Трявна, но продължават проблемите в Габрово и Севлиево. Без ток са редица села, сред които Поповци, Янковци, Стоевци, Рачевци, Думници, Гайтаните, Гергини, Николчовци, Пейовци, Гарван, Балани и Враниловци. В Севлиевско прекъсвания има в Богатово, Горна Росица и Кормянско.

Паднали дървета и затворени проходи в Ловешко

Пътищата в Ловешка област са проходими при зимни условия, но проходите Шипково – Рибарица и Троян – Кърнаре са затворени. Първият е блокиран от паднали дървета, които се разчистват от екипи на Областното пътно управление.

На терен в областта работят над 60 машини. Снежната покривка в региона достига 30 сантиметра, а в Априлци и Ябланица надхвърля тази стойност и във високите части е над 40 сантиметра. В Ловеч към 8 ч. са измерени 27 сантиметра сняг, а температурата е минус 5 градуса.

От полицията съобщават, че няма блокирани или аварирали автомобили, бедстващи хора или нуждаещи се от евакуация. През последното денонощие са регистрирани няколко катастрофи без сериозно пострадали, но с материални щети.

В област Монтана всички пътища са проходими при зимни условия. Пътят София – Берковица – Монтана през прохода Петрохан е почистен и опесъчен, като по него работят пет машини. Температурата в прохода е минус 12 градуса. Проходим е и пътят Монтана – Враца по Е-79.

Велико Търново и Пловдив разчистват улиците

Около 30 сантиметра е снежната покривка във Велико Търново. Основните улици, включително в кварталите, са почистени в голяма степен до асфалт, а градският транспорт се движи по разписание.

Шест екипа отстраняват паднали дървета в района на квартал „Света гора", по пътя към железопътната гара, в квартал „Асенов" и по ул. „Св. Климент Охридски" край Царевец. В почистването участват и екипи на пожарната. Следващата задача е повторна обработка на по-малките улици в кварталите „Картала", „Асенов", „Света гора" и „Чолаковци".

В Пловдив 45 снегорина и 21 машини за разпръскване на сол са обработвали улиците след първия за сезона сняг. Основните булеварди и пътни артерии са почистени, но техниката остава на терен заради продължаващия снеговалеж. До момента са използвани 360 тона сол.

Екипи почистват спирки, подлези, тротоари и пространствата около училища, детски градини, болници и обществени институции. В общинското предприятие „Градини и паркове" са постъпили 25 сигнала за паднали дървета и клони, като за отстраняването им са мобилизирани 35 екипа.

Снежна покривка и прекъсвания на тока в Хасковско

В област Хасково пътищата са проходими при зимни условия, а снежната покривка достига 19 сантиметра. По републиканската пътна мрежа работят 57 снегопочистващи машини.

Има прекъсвания на електрозахранването, а около 30 сигнала за паднали клони и дървета са постъпили в пожарната. Заради спиране на тока в отделни помпени станции 15 населени места се захранват с резервни количества вода.

Най-голямо количество валежи през последното денонощие е отчетено в село Царева поляна – 69,4 литра на квадратен метър. В Хасково са измерени 51,8 литра на квадратен метър, а снежната покривка е 19 сантиметра.

За областта е обявен и жълт код за силен вятър с пориви до 90 км/ч, с изключение на община Димитровград.

Лоши условия за туризъм в планините

Условията за туризъм в планините са лоши, предупреждават от Планинската спасителна служба. Температурите са между минус 8 и минус 10 градуса, вали сняг, снежната покривка е над 20–30 сантиметра, а видимостта е намалена заради мъгла. Съоръженията в курортите не работят.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти в планините.

Заради усложнената обстановка институциите призовават шофьорите да пътуват само с автомобили, подготвени за зимни условия, да спазват дистанция и да съобразяват скоростта с пътната настилка. Водачите трябва да следят актуалната информация за ограниченията, особено при преминаване през планински проходи.

В област Перник 52 снегопочистващи машини са работили през цялата нощ по републиканската пътна мрежа и автомагистрала „Струма". Това съобщи инж. Емилия Ваклинова, директор на Областното пътно управление. Машините са излезли на терен още с началото на снеговалежа и продължават да обработват настилките със сол и химични материали.

Движението на тежкотоварните автомобили по магистрала „Струма" беше временно спряно около 1:00 часа през нощта, а към момента се възстановява поетапно. Няма затворени пътни участъци. От Община Перник съобщиха, че продължава почистването на основните общински пътища, стръмните и опасните участъци. Пътищата в града са проходими при зимни условия.

В Русе основните улици и булеварди са почистени и проходими, но екипите продължават да разчистват снега и да обработват срещу заледяване второстепенната мрежа и пътищата в общината. Това съобщи за БТА Георги Игнатов, директор на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност".

Рано сутринта са подадени сигнали за повече от 10 закъсали автомобила по пътя към Индустриалния парк, към селата Червена вода и Николово, както и между Ново село и Долно Абланово. Няма бедстващи пътници.

„Консорциум Еко Русе Груп" работи с 13 машини и 60 души. От 7:00 часа по график продължава и ръчното третиране на тротоарите. Служители на общинското предприятие „Паркстрой" почистват алеите в парковете и градините с четири машини и екип от 20 души.

Заради обстановката шест линии на градския транспорт се обслужват по съкратени маршрути. Автобусите по линия № 15 стигат до първото обръщало в кв. „Дружба 3", а тези по линии № 18, 27 и 28 – до обръщалото в същия квартал. Линия № 16 се движи до хижа „Приста", а линия № 33 – до магазин „Джъмбо".

На дежурния телефон на общината са получени осем сигнала за паднали дървета. Две от тях са препречили платното на ул. „Крайбрежна". Пред сградата на Русенската опера дърво е паднало върху ледената пързалка и фургона до нея. Сигнали има и за паднали дървета на улиците „Войводова" и „Янтра", както и в Парка на младежта.

По общинските пътища между населените места фирма „Берус" почиства с осем машини. Снежната покривка в Русе достига 10–12 сантиметра. В общината е в сила жълт код за ниски температури и силен вятър със скорост до 70 км/ч и възможни пориви до 90 км/ч. Опасността от заледяване се запазва през целия ден.

От Община Русе призовават гражданите да отложат неналожителните пътувания и да не потеглят с автомобили без зимни гуми.

Пътната обстановка в област Търговище е нормална при зимни условия. От началото на снеговалежа вчера по обяд и през нощта на терен са работили 60 машини, съобщиха от пътноподдържащата фирма, с която Областното пътно управление има договор. Пътищата от републиканската мрежа се обработват срещу заледяване, а температурите в региона са между минус 4 и минус 8 градуса.

По път II-48, както и по участъка от пътя София – Варна, преминаващ през областта, временно е ограничено движението на товарни автомобили с тегло над 12 тона. Пътищата остават проходими за леки автомобили. Няма сигнали за пътни инциденти или бедстващи населени места през последното денонощие, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Търговище Ани Кръстева.

След полунощ, около 1:27 часа, е получен сигнал за скъсан електрически кабел в двора на фирма в село Славяново, община Попово. Част от селото и съседното село Горица са останали без ток. Повредата е отстранена от екипи на електроразпределителното дружество около 10:00 часа. За кратко е имало и частични прекъсвания на електрозахранването в няколко други села.

В област Ямбол заради влошената метеорологична обстановка има прекъсвания на електрозахранването в седем села – Стара река, Козарево, Калчево, Победа, Симеоново, Челник и Асеново. От Община Тунджа уточниха, че без ток са части от населените места, а не целите села. Аварии има по отделни трафопостове и електропреносни линии.

Заради прекъснатото електрозахранване в района на село Козарево временно е преустановена работата на помпена станция „Козарево", съобщиха от ВиК – Ямбол. Това може да доведе до нарушения и прекъсвания във водоподаването през следващото денонощие в населените места от водоснабдителна група „Бакаджик". В нея са включени села от общините Тунджа и Стралджа – Козарево, Калчево, Победа, Челник, Сламино, Каравелово, Тамарино, Саранско, Каменец, Войника и връх Бакаджик. Очаква се авариен екип на електроразпределителното дружество да отстрани повредата и да възстанови нормалното захранване на помпеното съоръжение.