30 сантиметра е снежната покривка във Велико Търново, снегорините и машините за опесъчаване продължават да работят по улиците.

Първостепенната пътна мрежа, включително и в кварталите е почистена в голяма степен до асфалт, проходимостта е нормална, градският транспорт се движи по разписание. Това информира във Фейсбук кметът Даниел Панов.

Шест екипа отстраняват паднали дървета в района на кв. „Света гора" и пътя към жп гарата, кв. „Асенов", ул. „Св. Климент Охридски" покрай Царевец. Помага и пожарната.

Панов благодари за сигналите, които търновци подават. "Разбирам, че всеки иска уличката пред блока му да е почистена до асфалт, но докато траят валежите, приоритетът е върху градския транспорт и маршрутите, първостепенната мрежа, подходите към болниците", уточнява кметът.

Постепенно снегопочистващата техника се насочва и към вътрешността на всеки квартал. Предстои нова обработка на малките улици в кв. „Картала", кв. „Асенов", кв. „Света гора", кв. „Чолаковци" и др.

Екипи на ОП „Зелени системи" са разпределени в различните части на града за почистване на тротоарите.

Кметът напомня при разчистване на автомобилите снегът да не се хвърля по улиците, а да бъде събиран в купчини.

Организацията за малките населени места се прави от кметствата, а за републиканската мрежа - пътища от първи, втори и трети клас (София, Варна, Русе, Габрово, "Хаинбоаз", Присовски завои, Присово-Миндя, Ресен-Масларево, Хотница-Русаля и др.), почистването е ангажимент на АПИ/Областно пътно управление.

Обявен е и телефон за сигнали при нужда от снегопочистване: 062619102 и 0887209451.