Днес ни е 20-тата академия и за наша радост от Банско разбрахме, че и Румен Радев започва с младежки академии. Много е похвално, че ни имитира. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на академията на "Новите умове" в гр. Смолян.

"Ще продължим в още осем града, а след това ще продължим национално с хората, които ще предлагаме за министри зам. министри и шефове на агенции и да ги подготвяме по-добре", допълни той.

Трите правителства на които съм бил премиер,ГЕРБ имаше доминиращо влияние. Винаги сме били пример в Европа, допълни Борисов

По повод евентуалната санкция срещу България по процедурата за свръхдефицит Борисов се позова на официалната позиция на Брюксел и отхвърли твърденията, че проблемът е породен от влизането в еврозоната.

„Европейската комисия вчера казва изрично, че глобата за свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото", припомни лидерът на ГЕРБ.

"Нито едно от нещата, които обеща ПБ и тука Асен Генов си го спомням, беше създал "Бойкометър", който ми следеше обещанията. И когато се видя, че нямам неизпълнено обещание, го затвориха. Ако сега започнат и да сверяват какво са обещали и как са ни илълъгали, ще видят, че разликите са огромни.

Борисов постави под въпрос и поскъпването на горивата у нас, като заяви, че при наличието на собствена рафинерия липсват обективни причини за високите цени. „В момента по 50 цента на литър от нафта и бензин ви крадат. От джобовете ви ги вадят", заяви той.

"Не може да се краде от тока и от нафтата. Играят си с по 1-2 цента отгоре. Рафинерията е наша, токът е наш. С кое налага да се вдигат цените", запита той.

Той отправи остри критики към управляващите за неизпълнените предизборни обещания и за плановете за промени в данъчните оценки, които според него ще засегнат всяко домакинство.

„Данъчните оценки, разясниха ви ги. Това ще удари всеки българин. А те казваха няма да вдигаме данъци", коментира лидерът на ГЕРБ.

" Толкова са некадърни, че преписаха дословно глобите от 3 хил. лева ги направиха механично 3 хил. евро. Ей така направиха и магазините направиха цените. Те гледат от вас или вие от тях", продължи Борисов.

Борисов коментира и казуса с домашната ракия.

"На ракията посегнаха. По селата, където баби дядовци събирали ракии за сватби и кръщенета, ще им ги облагате с ДДС. До тях ли опряхте, до ракията на хората, запита Борсов", допълни Борисов.

"За Черно море не ми се говори, убиха туризъма", продължи Борисов.

"Поздравявам го Радев, че влезе в клуба и подпомогна заема за Украйна, но защо пак прави такива номера пред българската и европейската публика. На българите им казва - ние даваме от вашите пари за Украйна, но те няма да са оръжия. Европейците много добре го разделиха, но парите отиват в една сметка. А лихвите за този кредит пак са за всички нас. Радев ви лъга през цялата кампания, че това няма да се случи. Е, случи се", каза още лидерът на ГЕРБ.

Според него дефицитът е изцяло финансов проблем, който може да бъде овладян чрез по-добра събираемост на приходите и ефективен контрол. „Ако си оправят контрабандата, да не крадат толкова, както ние за една година събрахме 14 милиарда лева повече от митниците и НАП, няма да има дефицит", каза Борисов.

При завръщането на ГЕРБ във властта незабавно ще бъдат отменени новите данъчни тежести и ще бъде спряно неоснователното поскъпване на горивата. „Когато ГЕРБ се върне в управление, всички тези закони, данъчни, които ограбват българите, плюс цените на горивата, защото нямат основание да ги вдигат по никакъв начин, ще бъдат премахнати", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Борисов иронизира политическите си опоненти, които провеждат паралелен партиен форум в Банско, на фона на усложнената зимна обстановка и непочистените улици в столицата. „Очаквам всеки момент от Банско, където е академията на "Прогресивна България", очаквам всеки момент да бъде обвинено предишното управление в снеговалежа и в непочистените пътища", заключи той.