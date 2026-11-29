Обилният снеговалеж в София продължава при температура от минус 4 градуса. На терен са 172 снегопочистващи машини, които обработват основните пътни артерии, улиците с масов градски транспорт и общинската пътна мрежа във всички райони на столицата. За последното денонощие на фирмите изпълнители са наложени санкции на обща стойност близо 100 000 евро за установени нарушения и неизпълнение на възложените дейности, съобщават от пресцентъра на столична община.

По двата основни планински пътя в Природен парк „Витоша" – от кв. „Бояна" до „Златни мостове" и от кв. „Драгалевци" до хижа „Алеко", се извършва опесъчаване с още шест машини.

„Екипите работят от вчера сутринта, през цялата нощ и продължават и в момента. Приоритет е да осигурим проходимостта на основните булеварди и маршрутите на градския транспорт. Продължаващият снеговалеж налага повторни обработки на тези трасета", заяви кметът на София Васил Терзиев. Той увери, че контролът е постоянен и ще бъдат санкционирани всички установени нарушения на договорите.

Снегопочистването започна вчера в 6:30 часа в районите с по-голяма надморска височина – „Витоша", „Овча купел", „Кремиковци" и „Панчарево". В 12:30 часа 172 машини бяха разположени на 62 точки в града в готовност за бърза реакция. Първоначално са обработени настилките със смеси против заледяване, а с натрупването на снежна покривка е започнало и избутването на снега. От 5:00 часа тази сутрин се почистват и спирките на градския транспорт.

До момента в общината са получени близо 100 сигнала, основно за паднали дървета. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция" работят по отстраняването им в координация със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

След почистването на основните трасета на градския транспорт постепенно се преминава към вътрешнокварталните улици, тротоарите и останалите възложени участъци.

Заради снеговалежа и опасността от заледяване временно е спряно движението на автобусни линии № 61 и № 66 по пътищата в Природен парк „Витоша". Линия № 63 се движи по скъсен маршрут до спирка „Бялата чешма". Ограниченията ще останат в сила до достатъчно добро почистване на пътищата и осигуряване на безопасни условия за автобусите.

Градският транспорт в София се движи при зимни условия, с леки закъснения по автобусните и тролейбусните линии. По-сериозно е забавянето на автобуси № 180 и № 182 заради паднало дърво. Линия № 59 се движи до гара „Владая".

Затруднено е и движението на трамваите, като по част от трасетата няма движение. Трамвай № 8 не достига до ж.к. „Люлин". Екипите работят по отстраняване на проблемите.

От Столичната община напомнят, че от 1 декември до 31 март в Природен парк „Витоша" ще действа зимна организация на движението. Тя дава приоритет на достъпа с градски транспорт и съобразява автомобилния трафик с наличния капацитет за паркиране.

В почивни, неработни и празнични дни между 11:00 и 16:00 часа движението по пътищата от кв. „Бояна" до местността Офелиите и от кв. „Драгалевци" до хижа „Алеко" ще се регулира от Общинска полиция. Когато има свободни места за паркиране и преминаването на автобусите е осигурено, достъпът ще остава отворен. При запълване на капацитета ще се въвежда временно ограничение, за да се избегнат задръствания и блокиране на пътя.

От общината призовават шофьорите да се движат с автомобили, подготвени за зимни условия, с подходяща скорост и повишено внимание. Гражданите, бизнесът и етажните собствености трябва да почистват пространствата пред домовете и офисите си, за да осигурят безопасно преминаване на пешеходците.