Всички пътища от републиканската пътна мрежа на територията на област Добрич са проходими при зимни условия, съобщават от областната администрация към 8,30 ч. в неделя. Единствено ограничение — забрана за движение на тежкотоварни автомобили
над 12 т, има наложено по пътя Добрич-Варна.
Няма подадени сигнали в Областния съвет за сигурност за непроходими общински пътища. Не са постъпвали сигнали за аварии, липса на електрозахранване.
Общо 37 машини опесъчават и почистват пътните
артерии в областта. В събота са подадени общо 12 сигнала за паднали дървета на различни места в областта, които са били отстранени.
Към 10 часа дежурният в Областното пътно управрение каза, че републиканската пътна
мрежа в областта е почистена.
„В момента се почистват междуселските пътища. 25
машини са на терен", добави той. Закъсал е микробус около село Стефан Караджа по пътя Добрич – Ген. Тошево малко преди 10 часа, завъртял се е и пречи на движението.
Осигурява се багер, кайто да го изтегли и да освободи пътя.
„Засега няма сигнали за паднали клони и дървета на пътя, няма и сигнали за засъсали автомобили", каза още дежурният.
„Невсички маршрути по междуградското разписание в област Добрич се изпълняват в неделя, някои коли – най-вече в направление Тервел, въобще не тръгнаха.
Автомобилите не спазват разписанието.
Към 10 часа няма транспорт за община Ген.
Тошево", съобщи дежурният на Автогарата в Добрич.
Препоръката на специализираните институции е да не се предприемат пътувания, ако не са наложителни. Да се тръгва на път с подготвени за зимни условия автомобили, препоръчват от областната администрация.