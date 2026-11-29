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Всички пътища от републиканската пътна мрежа на територията на област Добрич са проходими при зимни условия, съобщават от областната администрация към 8,30 ч. в неделя. Единствено ограничение — забрана за движение на тежкотоварни автомобили

над 12 т, има наложено по пътя Добрич-Варна.

Няма подадени сигнали в Областния съвет за сигурност за непроходими общински пътища. Не са постъпвали сигнали за аварии, липса на електрозахранване.

Общо 37 машини опесъчават и почистват пътните

артерии в областта. В събота са подадени общо 12 сигнала за паднали дървета на различни места в областта, които са били отстранени.

Към 10 часа дежурният в Областното пътно управрение каза, че републиканската пътна

мрежа в областта е почистена.

„В момента се почистват междуселските пътища. 25

машини са на терен", добави той. Закъсал е микробус около село Стефан Караджа по пътя Добрич – Ген. Тошево малко преди 10 часа, завъртял се е и пречи на движението.

Осигурява се багер, кайто да го изтегли и да освободи пътя.

„Засега няма сигнали за паднали клони и дървета на пътя, няма и сигнали за засъсали автомобили", каза още дежурният.

„Невсички маршрути по междуградското разписание в област Добрич се изпълняват в неделя, някои коли – най-вече в направление Тервел, въобще не тръгнаха.

Автомобилите не спазват разписанието.

Към 10 часа няма транспорт за община Ген.

Тошево", съобщи дежурният на Автогарата в Добрич.

Препоръката на специализираните институции е да не се предприемат пътувания, ако не са наложителни. Да се тръгва на път с подготвени за зимни условия автомобили, препоръчват от областната администрация.