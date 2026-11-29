"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цялата налична техника на Общинска фирма „Благоустрояване" продължава да работи на терен. Главните пътни артерии и подходите към лечебните заведения са почистени, опесъчени и проходими при зимни условия. Приоритетно се обработват второстепенните улици, вътрешните улици в селата и участъци по сигнали на граждани.

Екипи работят по отстраняването на паднали дървета и клони. Служители на отдел „Чистота" и три малогабаритни машини почистват тротоари, пешеходни пътеки, мостове и подходи към спирките на обществения транспорт, съобщиха от община Габрово.

Автобусните линии към Стефановци, Златари и Трънито не са обслужени, затруднено е пътуването към Узана.

Проблеми с електрозахранването има в селата Думници, Гайтани, Враниловци, Райковци, Михайловци, Гергини, Гарван, Пейовци и Николчовци, а в част от населените места това продължава над 12 ч. или електрозахранването е на една фаза.

И днес за област Габрово е обявен червен код за опасно време. Апелът е гражданите да ограничат пътуванията, ако не са наложителни, и да бъдат внимателни.