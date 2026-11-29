Осигуряват им топли напитки и храна на гара Елисейна

От Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) са потърсили съдействие от автобусна фирма за осигуряване на алтернативен транспорт за пътниците от закъсалия край гара Елисейна влак София - Варна, но превозът е бил отказан заради неразчистените пътища и усложнената пътна обстановка.

Това разказа директорът на дирекция „Управление на движението на влаковете и капацитета" в НКЖИ Пламен Добрев.

Няма бедстващи пътници заради усложнената снежна обстановка и лошите метеорологични условия. Снегът и паднали дървета обаче затрудняват железопътния транспорт в страната, а обстановката остава сложна. Очакваме движението да се нормализира до обяд, заяви Добрев.

Във връзка със случая със спряното движение между гарите Елисейна и Мездра, където от почти девет часа влаковете не се движат, той подчерта, че пътниците са останали във влака, където е имало напрежение от локомотива и съответно отопление. В момента се организира осигуряването на топли напитки и храна, а на гарата е имало и вода. От 3:10 ч. е спряно движението по двата коловоза между гарите Елисейна и Мездра по направлението София – Варна. Вечерният бърз влак от София за Варна не е дерайлирал и вече пътува към Мездра.

Към момента има спрени и отменени влакове. Всички екипи са на терен – както тези, които отговарят за контактната мрежа, така и екипите по поддръжката. Добрев допълни, че най-критична е била ситуацията в участъка Елисейна – Мездра. Той посочи, че влак е потеглил от Мездра в 9:15 ч., но контактната мрежа е била съборена и влакът отново е спрял. Заради падналите дървета и натрупания сняг два екипа са работили там цяла нощ, за да разчистят железния път и да осигурят преминаването на влака.

В момента е спряно движението и в участъка гара „Ботев" – Калофер, където също има паднало дърво. То се разчиства, за да може бързият влак № 3620 от Бургас за София да продължи пътуването си. Преустановено е движението и между гарите Оризово и Свобода, където също има множество паднали дървета.

Заради възникнал технически проблем в района на гара София пристигащите и заминаващите влакове се движат със закъснение. Със закъснение са и влаковете по направлението Перник – София.

„Няма апокалипсис на релсите, но снегът, непрестанният снеговалеж и силният вятър събарят дървета, които падат върху контактната мрежа и железния път. НКЖИ разполага с необходимия ресурс, но има и затруднения с хората. Въпреки това се прави необходимото, за да се осигури нормалното движение на влаковете", каза Пламен Добрев.

/ТТ/

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