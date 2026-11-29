Заседналият край Созопол танкер „Кайрос" не представлява опасност, намира се на сигурно място и не превозва мазут. Корабът е с двойно дъно, което служи като допълнителен буфер. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на брифинг в сградата на министерството.

Според него ситуацията не налага свикването на кризисен щаб. Сформиран е оперативен щаб, който работи по предварително изготвен план на Министерството на транспорта и съобщенията. Оглед на танкера ще бъде направен след четвъртък, когато прогнозата предвижда подобряване на времето, предава БТА.

На борда остават двама моряци – китайски граждани. Към момента не се налага евакуацията им, поддържа се постоянна връзка с тях, а те не са заявили желание да напуснат кораба, обясни министърът.

Заради местоположението му на българския морски бряг танкерът вече се разглежда като потънало имущество, което представлява различна хипотеза според морското право. На собственика е даден срок от 30 дни да изтегли плавателния съд. Ако това не се случи, държавата ще предприеме действия, заяви Пеев.

Посланикът на Китай в България Дай Цинли е уведомен за ситуацията, тъй като собственик на танкера е китайска компания, регистрирана в Хонконг.

Министърът съобщи още, че се подготвят законодателни промени, които да дадат по-големи правомощия на държавата при подобни случаи. По думите му действащото морско право оставя правата и задълженията основно в компетентността на корабособственика, когато той е известен. В момента държавата може да налага глоби и да защитава правата си по съдебен ред.

Главният комисар на МВР Антон Златанов подчерта добрата комуникация и взаимодействие между институциите във връзка с танкера. Той отбеляза, че не всички възможни ситуации могат да бъдат предвидени.

Това не е първият инцидент с „Кайрос" в български води. На 5 декември миналата година корабът беше изоставен край Ахтопол от турския влекач „Тимур бей". По информация на БТА танкерът е бил един от двата плавателни съда, поразени от дронове в Черно море дни по-рано. След инцидента той загуби възможността да се придвижва самостоятелно и беше изтеглен до Бургаския залив.