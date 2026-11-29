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Снегът е мокър, което допълнително усложнява обстановката

80 сигнала са получени в Пловдив за паднали дървета и клони върху автомобили. Общо 300 са за произшествия вследствие на зимната обстановка са постъпили на телефон 112.

Това съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив. Всички екипи са на терен и обработват сигналите. При необходимост има готовност за мобилизиране и на свободен състав.

Към момента няма постъпила информация за затворени пътни участъци в областта, както и за прекъснато електрозахранване в населените места.

За овладяване на ситуацията са привлечени допълнителни сили и средства от състава на РДПБЗН Пловдив и доброволните формирования.

На ул. "Тодор Влайков" граждани съобщават и онагледяват със снимки, че ствол на дърво се е откъснал и е затиснал кола. Снеговалежът в Пловдив продължава, снегът е мокър, което допълнително усложнява обстановката.

На ул. "Тодор Влайков" дърво се е откъснал и е затиснал кола Снимка: Елена Гунчева фб

"Призоваваме гражданите да не предприемат пътувания, ако това не е наложително. Съобразявайте се със зимните условия и бъдете внимателни при придвижване", написаха от службата в града.