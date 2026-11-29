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Големи навявания затрудняват движението по пътя от Добрич към Ген.Тошево, съобщават очевидци. Навявания в лявата лента има около село Стефан Караджа и разклона към селата Рогозина, Царевец и Дъбовик. На места има образувани тапи. От Областното пътно управление препоръчват да не се тръгва в тази посока или да се изчака разчистването на пътя.

"Чистим и навява отново", казва дежурният в пътното управление.

От жп гарата в Добрич към Варна се движат всички влакове, съобщават от билетното гише. На влака, закъсал в събота и престоял седем часа на гара Елисейна, е прикачен и спалният вагон за Добрич.

Той ще пътува директно до Варна уточняват от БДЖ и трябва да пристигне на гарата в морския град в 11.30 часа.