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Кметът на София Васил Терзиев призова гражданите да поемат своята отговорност за почистването на снега пред домовете си. В публикация в Instagram той заяви, че приема коментари и оплаквания за снегопочистването само от хора, които са почистили тротоара пред жилищата си.

„От дивана не важат", написа Терзиев.

Кметът подчерта, че независимо от професията и общественото си положение всички граждани имат ангажимент да помагат за почистването на града, за да бъде той проходим за всички.

"Независимо дали сме кмет, лекар, учител, инфлуенсър или строител, всички сме граждани. И всеки от нас има ангажимент да почисти пред дома си, за да бъде градът ни проходим за всички", пише Терзиев.

Терзиев призова сигналите за непочистени спирки да се подават чрез платформата Call Sofia, откъдето те директно достигат до Столичния инспекторат.

По думите му само за последното денонощие са наложени близо 100 000 евро санкции на фирмите за установени нарушения и неизпълнение на задълженията им по снегопочистването.

Кметът благодари на служителите и екипите, които работят на терен, както и на гражданите, включили се в почистването.

В края на публикацията си Терзиев добави с чувство за хумор, че самият той е почистил тротоара пред дома си още сутринта, преди кафето.

„Само заедно сме силни. Когато всеки положи усилия, градът ни става по-хубав за всички", написа столичният кмет.