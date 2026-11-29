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По-късно ще започне превантивна обработка на улиците срещу заледяване, увери градоначалникът

На оперативен щаб, свикан от кмета Костадин Димитров, бяха набелязани следващите мерки за отстраняване на падналите

дървета и клони, освобождаване на пътните платна и предотвратяване на заледяването при очакваното понижение на температурите.

От общината съобщиха и че екипи на "Общинска охрана", „Градини и паркове" и "Организация и контрол на транспорта" са възстановили коледната украса паднала под тежестта на снега.

В срещата участваха зам.-кметовете Иван Стоянов и Николай Душков, кметове и заместник-кметове на шестте района, заместник-директорът на ОД на МВР в Пловдив комисар

Радослав Начев, както и ръководители и представители на общински предприятия, доброволчески формирования, Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на

населението" (РДПБЗН) и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) в Пловдив.

Най-много сигнали са получени за дървета и клони, паднали под тежестта на мокрия сняг. В разчистването участват доброволци иу екипи на Пожарната от Стамболийски и Асеновград. От СКСО също се включват да помагат за отстраняването на повалените дървета и клони.

"Всички екипи да бъдат на терен и да работят активно в районите си. Всеки пътен участък трябва да бъде освободен", разпореди кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той възложи на районните кметове лично да обхождат районите си и да подават сигнали за проблемни участъци.

Полицията ще съдейства на служителите на Пожарната при временното затваряне и обезопасяване на улици, по които се разчистват паднали дървета.

Зам.-кметът Иван Стоянов съобщи, че екипите, които следят за състоянието на шахтите и дъждоприемните съоръжения, също работят на терен. Кметът Костадин Димитров посочи, че

по-късно ще започне превантивна обработка на улиците срещу заледяване.