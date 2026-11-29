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Министърът на здравеопазването Катя Ивкова даде висока оценка за развитието на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков" във Варна. Тя посети лечебното заведение, за да се запознае с дейността му, инвестициите през последните години и плановете за бъдещото му развитие.

Заедно с министъра в болницата бяха народните представители от „Прогресивна България" Николета Тодорова, доц. д-р Георги Илиев и д-р Юлиян Димитров, съобщават от пресцентъра на лечебното заведение.

По време на посещението Ивкова се запозна с материалната база и кадровата обезпеченост на лечебното заведение. Тя изрази положителните си впечатления от състоянието на болницата и липсата на текучество сред персонала – постижения, които са особено важни на фона на недостига на медицински специалисти в страната.

Здравният министър заяви, че Министерството на здравеопазването ще положи усилия в държавния бюджет да бъде предвидено достатъчно финансиране за болничната помощ. Целта е да се създадат условия за по-добро възнаграждение на лекарите и останалите медицински специалисти.

В рамките на посещението министърът разгледа и новоизградената база, в която вече е монтиран вторият линеен ускорител на болницата. Апаратурата е доставена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията ще разшири възможностите на лечебното заведение за прилагане на съвременно високотехнологично лъчелечение.

СБАЛОЗ – Варна е водещ център за комплексна онкологична помощ в Североизточна България. В болницата работят близо 300 души, а всички отделения са с най-високо ниво на компетентност съгласно медицинските стандарти.

През 2025 г. през стационара на лечебното заведение са преминали 9350 пациенти. Извършени са над 41 000 консултативни и диспансерни прегледа и близо 8300 лъчетерапевтични процедури.

Болницата отчита устойчив ръст на медицинската дейност, финансова стабилност и последователни инвестиции в модернизацията на материалната база и медицинската апаратура.