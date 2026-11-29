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Пътят Калиманци – Суворово е затворен за движение заради усложнената зимна обстановка. Областният управител на Варна Марио Смърков е разпоредил на началника на Областното пътно управление да спре преминаването на автомобили в участъка.

Причината са бурният вятър, снеговалежът и образувалите се преспи, които на места надхвърлят 1 метър. Ще бъде насочена техника за разчистването на пътя.

Областният управител е препоръчал на кмета на Суворово да задейства системата за предупреждение BG-ALERT, съобщават от пресцентъра на администрацията.

На територията на общината остава затворен и пътят между селата Дръндар и Николаевка.