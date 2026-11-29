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"Освен пакостите и щетите, които ни донесе снегът, той ни подари и много красиви гледки!

Монтана в бяло – празнична и в очакване на утрешното запалване на светлините на коледната елха.

Молим ви за търпение и разбиране! Всички екипи са на терен и работят по отстраняването на щетите и снегопочистването." Това написаха на официалната страница от кметската управа.

Премахнати са паднали дървета в ЖК „Младост" 2 , пред блок 6, пред пощата и на други места. Пътеки отвеждат до градската градина, до паметника на Васил Левски и до посещавани хипермаркети в областния център. Тежкият сняг е пречупил празничната елха пред Регионална библиотека „Гео Милев". А статуята на покровителката на Монтана богиня Диана е в бяла премяна.

В момента всички общински служби са на терен и работят активно по снегопочистването.

От администрацията призовават гражданите да освободят тротоарите от коли, а също така собствениците на имоти и търговски обекти да почистят пространството пред тях.