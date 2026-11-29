В болницата в Марсилия остава още един наш сънародник, чието състояние се е влошило. България е в готовност да съдейства за прибирането му, щом лекарите дадат зелена светлина, обяви пред бТВ външният министър Велислава Петрова.

И днес консулството ни в Лион е съдействало за прибирането с граждански полети на още фенове на „Левски“ в София, каза Петрова.

Министърът напомни ангажимента на френския президент Еманюел Макрон за възможно най-бързо установяване на причините за агресията на стадиона.

„Всички български граждани, които бяха все още на място, които искаха да бъдат евакуирани, получиха помощ. Част от тях решиха да пътуват със собствен превоз, но част от тях, които пожелаха, бяха върнати с този „Спартан“. За съжаление, един пациент, който е в по-тежко състояние, по решение на двата лекарски екипа – и от българска, и от френска страна, остава да бъде лекуван там и под наблюдение“, казва Велислава Петрова, министър на външните работи.

„Нямаме официална информация за хора, на които е потърсена отговорност за това меле на стадиона. При всички случаи тепърва предстои разследване и тези, които са виновни за ескалацията, трябва да получат възмездие, и аз вярвам, че френската страна ще направи всичко възможно това да се случи“, коментира Петрова.