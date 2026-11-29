Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи света литургия в църквата „Св. св. Кирил и Методий" в село Габровица, община Белово. По време на богослужението беше извършено обновление и освещаване на светия престол в храма.

В словото си към миряните патриархът подчерта значението на църквата и богослужението за духовния живот на местната общност. Той отбеляза, че по предложение на архиерейския наместник на Ихтиманската духовна околия Софийската света митрополия е подпомогнала закупуването на новия свети престол, за да бъдат създадени по-добри условия за извършването на светата литургия.

Патриарх Даниил изрази надежда богослужебният живот в селото не само да бъде запазен, но и да се развива. Той призова вярващите да насърчават и младите хора да поемат по пътя на църковното служение.

В проповедта си предстоятелят на Българската православна църква се спря на евангелския разказ за богатия младеж, който попитал Христос какво трябва да направи, за да наследи вечен живот. По думите на патриарха този разказ показва, че не е достатъчно човек само външно да изпълнява Божиите заповеди, а е необходимо да ги следва с вяра и от сърце.

Патриархът посочи, че истинската стойност на човешкия живот не се измерва с богатството и земните придобивки, а с отношението към Бога, предава БТА.

Той отбеляза, че и днес много хора възприемат вярата предимно като външно изпълнение на религиозни обреди. Посещението на храма, паленето на свещи и участието в богослуженията трябва да бъдат съпътствани от молитва, покаяние, прошка и милосърдие, подчерта Даниил.

Патриархът призова вярващите да използват времето на Рождественския пост за духовно обновление чрез изповед, причастие и добри дела. Той подчерта, че стремежът към вечен живот е заложен във всеки човек, но пътят към него минава през следването на Христовите заповеди не формално, а с искрена вяра.

В края на богослужението патриарх Даниил отправи благослов към жителите на Габровица и им пожела Божията милост и мир да ги съпътстват в духовния им живот.