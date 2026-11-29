Състоянието на българските граждани, пострадали при сблъсъците на стадиона в Марсилия, Франция, е стабилно и няма опасност за живота им. Двама от тях бяха транспортирани до България с военния самолет „Спартан" и са настанени във Военномедицинската академия (ВМА). Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Медицинската евакуация е приключила в 2:10 часа тази сутрин. Пострадалите са били придружени от лекар и медицинска сестра от ВМА и вече са под грижите на медицинските екипи на болницата.

Министър Ивкова се е срещнала и разговаряла с двамата. По думите ѝ те са преживели силен стрес и шок. „Били са много изплашени, много травмирани", посочи тя.

Третият пострадал остава под лекарско наблюдение в болница „Норд" в Марсилия. Състоянието му не позволява транспортиране по въздух, като е възможно да се наложи операция, обясни здравният министър.

По случая е проведена консултация между български и френски медицински специалисти. Ивкова увери, че България има готовност да организира медицинска евакуация и на третия пациент, ако това се наложи и след като медицинският екип на болница „Норд" разреши транспортирането му.

Към момента няма информация за други български граждани, настанени в болници в Марсилия във връзка с инцидента. Българските консулски представители във Франция продължават да следят ситуацията.