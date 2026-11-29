Близо 500 служители на "Чистота" и още толкова от "Градини и паркове" работят на терен

Основните улици и булеварди са изчистени до асфалт, а снегорините вече работят по вътрешнокварталните улици. Предстои повторна обработка на булевардите и кръстовищата по цялата ширина на пътното платно, от бордюр до бордюр, като ще бъде отстранен и снегът, натрупан около дъждоприемните шахти.

Това съобщиха от община Пловдив. "Продължаваме работата и във вътрешнокварталните улици. Прогнозите на синоптиците са след 17 часа снеговалежът постепенно да спира, а след това температурите да паднат под нулата. Затова по-късно предстои с препарати да бъдат обработени участъците против заледяване", каза кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Близо 500 служители на "Чистота" и още толкова от "Градини и паркове" работят на терен, където снегът вали без прекъсване вече 12-и час. От 6 часа сутринта 300 жени от общинското предприятие "Чистота" почистват ръчно пешеходните зони, пространствата около спирките и подлезите. Екипите на „Градини и паркове" работят приоритетно в зелените зони и парковете, като същевременно реагират на сигнали за паднали под тежестта на мокрия сняг клони.

"Два екипа работят по отводняването на местата, където се е събрало повече вода. Утре работата продължава, приоритетно по основните булеварди, тротоарите, пешеходните зони и спирките", посочи зам.-кметът Иван Стоянов.

Община Пловдив призовава гражданите да избягват преминаването и престоя под дървета заради опасността от падане на клони вследствие на тежкия и мокър сняг. Родителите да не оставят децата да играят под дървета в парковете и зелените площи. Общината призовава шофьорите да

не паркират автомобилите си под дървета и на места, където пречат на снегопочистващата техника.