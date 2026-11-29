"Ако представянето на автентични исторически документи поставя в неудобно положение представители на тогавашното управление, а както виждаме сега – и на техните наследници, това не означава, че филмът прави политически внушения", заявяват хората, създали "Хроники за неудобната истина"

Покана да изгледа "Хроники за неудобната истина" отправи екипа на българския филм за Чернобил към лидера на БСП в София Иван Таков. Повод за това се оказа интервюто му за "24 часа", заради което те смятат, че той все още не се е запознал с кадрите.

Филмът за ядрената катастрофа в Чернобил "Хроники за неудобната истина" се озова в обществен скандал преди седмица. Той разказва за реакцията на българските власти след аварията в Чернобил през 1986 г. и за премълчаната информация относно последиците за населението. Създаден от експерта по ядрена безопасност Атанас Кръстанов и режисьора Калоян Николов. Филмът беше представен през април на международна конференция в Нов български университет, посветена на 40-ата годишнина от аварията в Чернобил.

Кметът на София Васил Терзиев предложи той да се гледа безплатно във всички софийски училища. Опонира му общинският съветник Иван Таков, който определи филма като пропаганден. От Българското ядрено дружество обявиха, че филмът насажда радиофобия и внушенията му не почиват на научно доказани факти. Възмутен от тази позиция, Явор Андреев напусна УС на дружеството. "24 часа" потърси и Таков, и Андреев, за да чуе позициите им.

"На базата на всичко, което г-н Иван Таков е изложил, от екипа на „Хроники за неудобната истина" смятаме, че той не е гледал филма. Именно затова го каним да го изгледа, след което да ни посочи точка по точка кое точно е невярно и създава грешно внушение", заявяват авторите на филма пред "24 часа".

В интервюто си лидерът на столичните социалисти посочи, че има и други филми за Чернобил и даде за пример такъв от Би Би Си. Екипът на "Хроники за неудобната истина" добавя, че по темата има над 300 филма, но техният е фокусиран изцяло върху събитията в България. Участват учени и експерти от България, които са преки свидетели и а били част от тези събития, подчертават те.

„Нямам нищо против авторите на филма, но той не отразява точно събитията от аварията в Чернобил. И внушава, че тогавашният режим, за да се хареса на съветската власт, умишлено е пуснал децата да манифестират под радиоактивен дъжд", каза Таков пред медията ни. "Абсолютно невярно. Филмът не прави подобни внушения и никъде не твърди, че тогавашната власт умишлено е пуснала децата да манифестират под радиоактивен дъжд", категорични са обаче авторите на документалното произведение. Те смятат и сравнението с Виена е неуместно поради факта, че в дните веднага след празника Австрия предприема изключително строги мерки за опазване на населението.

"Освен това Григор Стоичков не е осъден, защото е разрешил манифестацията на 1 май. Осъден е заради действията и бездействието си като заместник министър-председател след аварията в Чернобил през 1986 г. Основните причини за присъдата са: неспазване на нормативните изисквания за радиационна защита след инцидента; непредприемане на достатъчно ефективни действия за опазване на здравето на населението в България; неинформиране на обществото за реалната опасност и последиците от радиоактивното замърсяване.

Определянето на присъдата като наказание „за назидание" е политическа оценка на съдебно решение. Ако г-н Таков оспорва основателността на тази присъда, би било редно да се позове на конкретни доказателства и на мотивите на съда. Прекратяването на разследването в Австрия не опровергава доказателствата по българското дело „Чернобил", категорични са от екипа на филма.

Те категорично отричат във филма да има внушение за "злодеи, които са пуснали български деца под радиацията, за да се харесат на съветските другари", както твърди Таков. "Ако представянето на автентични исторически документи поставя в неудобно положение представители на тогавашното управление, а както виждаме сега – и на техните наследници, това не означава, че филмът прави политически внушения. Политическите последици от разкриването на историческата истина не бива да се отъждествяват с политическа пропаганда", завършва позицията им.