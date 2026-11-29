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Жител на столичния квартал „Изток" публикува ироничен коментар в социалните мрежи за последствията от ремонтните дейности на „Топлофикация" и ситуацията около блока му след снеговалежа.

Стилян Горанов описва с доза сарказъм „постиженията" на дружеството през годината, като посочва, че то е научило жителите на търпение, смирение, пестене на топла вода и дори оцеляване сред изкопи и дупки.

По думите му ремонтите са променили и ежедневието на хората в района, които трябвало да свикват с ограниченията за придвижване и необичайни места за паркиране.

"Толкова се радвам, че тази година Топлофикация ни донесе толкова много щастие - първо ни научи на смирение, на търпение, научи ни да пестим топла вода, да се къпем със студена, защото е полезно. Научи ни планински преход и оцеляване в район на трапове и дупки, научи ни да не разчитаме на коли, научи ни как да паркираме на места, които дори не сме подозирали, че са паркоместа" пише той във фейсбук групата Квартал Изток София.

Най-голямата „изненада" обаче дошла със снеговалежа. Според публикацията след смяна на тръбите на топлоподаването в изкоп пред жилищна сграда са останали оголени тръби с топла вода. Така се образувала своеобразна „гореща лагуна" насред снежната обстановка.

Горанов описва необичайната гледка като подарък от „Топлофикация" – снежна Исландия, без жителите да напускат квартала, с импровизирано топло джакузи непосредствено пред входа.

„Сега всичко е бяло и замръзнало, но сменените тръби държат топло джакузи точно пред нашия вход", пише с ирония той. Публикацията завършва с благодарност към дружеството : „Браво, Топлофикация! Благодарим."

В петък жители на София излязоха на протест срещу липсата на парно и топла вода в редица райони на града. Най-тежко е положението в студентските общежития

В проявата, която започна в 17:00 ч. и беше организирана в социалните мрежи, се включиха жители на над 20 квартала, сред които „Дружба", „Младост", „Изгрев", „Студентски град", „Редута", „Лозенец", „Витоша".

Протестиращите блокираха за кратко движението по Орлов мост, като впоследствие движението по ключовото софийско кръстовище беше възстановено.