Председателят на Комисията за децата, младежта и спорта към Столичния общински съвет адвокат Димитър Шалъфов е изпратил подписан сигнал до Софийската градска прокуратура с искане за незабавно образуване на досъдебно производство за нападенията над български граждани в Марсилия. Това съобщи той в публикация във Фейсбук.

Шалъфов посочва, че предприема действията както като български гражданин и адвокат, така и в качеството си на председател на комисията към СОС. Според него публично разпространените данни и видеокадри за координирани нападения, преследване на хора и използване на ножове, метални предмети и пиротехника налагат пълно наказателно разследване.

Той коментира и започналото във Франция разследване за подбуждане към омраза заради нацистки поздрави от български привърженици. Шалъфов заявява, че осъжда подобни прояви и смята, че извършителите трябва да носят лична отговорност. Според него обаче това не може да бъде основание вината за нападенията да бъде прехвърляна върху пострадалите.

В публикацията си той поставя въпроса как евентуален жест на стадиона в четвъртък може да обясни нападението над български фенове пред хотела им още в сряда вечерта. По думите му тези свидетелства дават основание да се провери кой е подготвил нападението и дали има връзка между двете атаки.

Шалъфов обръща внимание и на факта, че сред нападнатите на стадион „Велодром" е имало жени и деца. „Чуждият жест не оправдава нито един удар", пише той.

В сигнала до прокуратурата са посочени няколко възможни правни квалификации, които според него трябва да бъдат проверени:

- опити за умишлено убийство;

- причиняване на телесни повреди при квалифициращи обстоятелства;

- участие в организирана престъпна група;

- евентуална терористична цел, ако бъде установена изискваната от закона специална цел за създаване на страх и смут.

Шалъфов се позовава на разпоредби от Наказателния кодекс, които допускат прилагането на българския наказателен закон при определени престъпления, извършени в чужбина, когато са засегнати български граждани. Според него обстоятелството, че инцидентът е станал във Франция и там също могат да се извършват процесуални действия, не изключва разследване в България. Двете държави могат да координират действията си и събирането на доказателства.

Той е поискал незабавно да бъдат изискани от френските власти всички видеозаписи, полицейски материали и медицински документи, както и да бъдат установени и разпитани българските пострадали и свидетели. Според сигнала трябва да се проверят организацията на нападението, връзките между участниците, предварителната подготовка, снабдяването с оръжия и евентуални предходни сходни прояви.

„Не искам да произнасям присъди и няма да се наемам да определям предварително окончателната правна квалификация. Това е работа на разследващите органи и прокуратурата", заявява Шалъфов. Той допълва, че при данни за тежко и организирано насилие срещу български граждани не трябва да има мълчание.

В края на публикацията си Шалъфов подчертава: „Стадионът не е зона извън закона. Футболната агитка не създава имунитет от наказателна отговорност."