

Съвместна среща на представители на бизнеса и директорите на професионални гимназии, за да се разяснят възможностите и да се развие дуалната форма на обучение в област Добрич подготвят в началото на декември областният управител

Руслан Томов, областният координатор за развитие на дуалното обучение Зорница Върбанова и Търговско-промишлената палата в града, съобщават от областната администрация.

„Именно дуалното обучение е възможността всеки един бизнес да си подбере, отгледа и обучи кадри още от училищната скамейка", каза Томов и заяви

готовност да подпомогне процеса, тъй като сроковете за подаване от страна на фирмите на заявления да се включат в дуално обучение са кратки – до края на

настоящата 2026 г.

Идеята за такъв форум се породи след среща на областния управител с областния координатор за развитие на дуалното обучение Зорница Върбанова. Срещата бе по инициатива на областния управител, като целта бе да получи информация за интереса

към дуалното образование от бизнеса, училищата и учениците в областта.

Томов сподели, че основната цел, която си поставя е именно развитие на средата, за да остават младите хора в област Добрич. Върбанова представи накратко програма „ДОМИНО 2" – „Интегриране на дуалното професионално образование и обучение в

България", която се реализира по втората швейцарско-българска програма за сътрудничество от Министерство на образованието и науката в партньорство с Българо-швейцарската търговска камара.

Върбанова посочи, че за разлика от първия етап на

програмата, сега бизнесът, който приеме ученици трябва да заплаща възнаграждения в размер на две месечни стипендии за единадесетокласници, а на дванадесетокласници – три месечни стипендии.

Според нея, на база на проведените разговори с

работодатели, това създава трудности за реализация на дуалното обучение. От друга страна областният координатор добави, че работодателите споделят, че е трудно да намират кадри за своите производства.