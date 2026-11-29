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Няма данни за непосредствена опасност за населението във връзка със заседналия край Созопол танкер „Кайрос". Това съобщиха от общината и призоваха жителите и гостите на града да запазят спокойствие.

Ситуацията се следи от компетентните държавни институции, които координират действията по овладяване на аварията. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев е в постоянна комуникация с отговорните служби и следи развитието на случая.

Общината е в готовност да съдейства с всички действия в рамките на своите правомощия. Сред основните приоритети са опазването на живота и здравето на хората, морската среда и крайбрежието.

От местната администрация призовават гражданите да не се приближават до района на аварията и да спазват указанията на компетентните служби.

Община Созопол ще предоставя своевременно информация за развитието на ситуацията и предприетите мерки.