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Община Бургас кани собствениците и управителите на кафенета, ресторанти, барове и клубове на среща, посветена на възможностите за включване на местния бизнес в съпътстващата програма на Евровизия 2027.

Инициативата е част от подготовката на града за домакинството на музикалния конкурс. Целта е общината и представителите на бизнеса да обединят усилията си за създаването на празнична атмосфера в Бургас по време на събитието.

Срещата ще се проведе на 2 декември 2026 г. от 11:00 ч. в зала „Форос" на Международния конгресен център – Бургас.

Поканени са всички собственици и управители на заведения, които желаят да се включат в инициативата и да допринесат за привлекателността на града за неговите жители и гости.

За участие е необходимо предварително да бъде изпратена заявка чрез онлайн формуляр, в който се попълват име и фамилия, телефон, електронна поща и име на заведението.

От общината разчитат на активното участие на местния бизнес, за да бъде създадена обща визия за празничната атмосфера на града и да се използва потенциалът на домакинството на Евровизия 2027.