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9321 моторни превозни средства са проверени в рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Контрол е извършен на 11 488 водачи и пътници, съобщиха от МВР.

Съставени са 2591 фиша и 207 акта за установени административни нарушения, съобщават от пресцентъра на МВР.

Акцент в акцията е недопускането на шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и управлението на автомобили от неправоспособни водачи.

През изминалия ден са установени 21 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. Осем от тях са били с концентрация от 0,5 до 1,2 промила, а 13 – с над 1,2 промила. Други трима водачи са отказали да бъдат тествани.

Двама шофьори са засечени да управляват автомобили под въздействието на наркотични вещества или техни аналози.