Обстановката в община Габрово към 14 часа остава динамична.

Екипи на Пожарна безопасност и защита на населението и на ОП „Благоустрояване" се отстранили общо 24 паднали дървета.

Няма сигнали за бедстващи хора, сочи последната информация от общината.

Почистват се второстепенните улици в кварталите на града.

Продължава снегопочистването към селата и във вътрешните им улици, на места във високите части е затруднено поради навявания.

Почиства се по направянията: Поповци, Велковци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Живко, Лесичарка – Костенковци – Раховци, Пътевци – Геновци, Гръблевци, както и Чукили, Горнова могила, Баевци, Стомонеци, Трънето, Врабци. Почистват се и улици в селата Гергини, Лоза, Златевци, Милковци, предстои почистване във Враниловци, Стоевци и Новаковци.

Ток няма в 10 села. В посоката Геновци – Пъртевци ситуацията с електрозахранването е усложнена, прави се организация направлението да се захранва с ток с генератор, казаха от администрацията.

Общински екипи обхождат критичните райони в селата и града.

Тежкият и мокър сняг е оставил без улично осветление части от кварталите "Младост", "Палаузово", Чехлевци, Войново, Йонково, Тлъчници, Борово, Хажицонев мост, както и в квартал "Недевци".