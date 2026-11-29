Токов удар на територията на ТЕЦ „София" затруднява топлоснабдяването в районите, обслужвани от топлофикационен район „София", включително централната градска част. Това съобщиха за БТА от „Топлофикация София".

Инцидентът е предизвикал сериозен пробив по топлопреносната мрежа, заради който абонатите в засегнатите райони са усетили влошено топлоподаване.

Аварията е на ул. „Кирил и Методий" между ул. „Вашингтон" и бул. „Мария Луиза". Всички аварийни екипи на дружеството са мобилизирани и работят по локализирането и дренирането на участъка, за да бъде установен мащабът на повредата.

В част от засегнатите райони топлоподаването вече се нормализира. Очаква се до края на деня нормалното подаване на топлинна енергия да бъде възстановено за по-голямата част от абонатите, а за останалите – утре преди обед.

Преди дни кметът на София Васил Терзиев заяви, че проблемите на „Топлофикация София" засягат около 2% от абонатите на дружеството. По думите му миналата година по това време са били регистрирани 118 аварии, а сега те са над 500. Той прогнозира, че догодина броят им може да достигне 1000 и подчерта необходимостта от ремонт на десетки километри от топлопреносната мрежа.