Доброволци, кметове и кметски наместници се включиха в разчистването на пътната мрежа в пернишката община Земен, след като фирмата, спечелила обществената поръчка за снегопочистване, отказала да подпише договор и да изведе техниката си на терен. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация, цитирани от БТА.

Дружеството „НИК-Индъстри" ЕООД е било класирано на първо място в процедурата за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция №1 с предложена цена от 30 евро на километър без ДДС. Вторият участник – „Земгруп 2020" ООД, е предложил 32 евро на километър без ДДС.

Според общината „НИК-Индъстри" е подало офертата си на 28 октомври 2026 г., като с електронен подпис е декларирало съгласие с условията и изискванията на възложителя. Класирането е извършено с протокол на комисията от 23 ноември, публикуван в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" на 26 ноември.

От администрацията твърдят, че след получаването на поканата за сключване на договор избраният изпълнител е отказал да го подпише и да започне работа, като е поискал допълнително заплащане. Така било поставено под риск своевременното почистване на пътищата при първия по-сериозен снеговалеж.

Въпреки ситуацията общинското ръководство е мобилизирало наличните ресурси и е организирало поетапното разчистване на пътната мрежа във всички населени места. Кметът на Земен Михаил Златанов е бил на терен още от предходната вечер и лично е координирал дейностите.

В акцията са се включили кметовете и кметските наместници по места, както и местни жители, които са помогнали за осигуряването на проходимостта на пътищата.

От общината заявиха, че ще предприемат предвидените в закона действия заради отказа на фирмата да изпълни поетите ангажименти. Почистването продължава до нормализиране на обстановката във всички населени места на територията на общината.