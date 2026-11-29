"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьорите да карат с повишено внимание между км 55 и км 71 на автомагистрала "Тракия" в двете посоки поради гъста мъгла, съветват от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Движението по автомагистрала „Тракия" на територията на област Ямбол към момента е нормално проходимо при зимни условия. Затруднения на движението има по няколко пътни участъка в региона, съобщиха по-рано от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Движението по автомагистрала „Тракия" (АМ Тракия) се осъществява в двете посоки във всички области, показва проверка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), съобщават от пресцентъра на институцията. В съобщението се уточнява, че пътят е почистен и обработен до асфалт.

Навсякъде има машини, които работят по снегопочистването на пътните платна.

Именно заради гъста мъгла на 10 ноември стана най-тежката верижна катастрофа у нас, отново на "Тракия". Жертвите достигнаха до 13 души. Инцидентът стана рано сутринта на 10 ноември край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. Заради гъстата мъгла в платното за Бургас един след друг се удрят камиони, автобуси и леки коли - общо 63 превозни средства.

Секунди по-късно верижна катастрофа става и в платното към София, където шофьори се заглеждат в инцидента в насрещното и предизвикват втори такъв.

На 10 ноември на място загинаха 11 души, всичките са пътували в платното за София. Два дни по-късно стана ясно, че животът си е загубил 50-годишен мъж, който е бил настанен в сливенска болница.