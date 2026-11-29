Всички пътища от републиканската пътна мрежа на територията на област Добрич са отворени и проходими при зимни условия, съобщи дежурният в Областното пътно управление.Единственото въведено ограничение е забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя Добрич – Варна. „От нивите силният вятър навява упорито сняг на пътищата, възможно е и подледяване, .Докато изчистим пътен участък, след часове пак имаме сигнали, че е навято", алармират от пътната фирма. Към 16,30 часа 20 машини бяха терен и разчистваха и второкласните пътища между населени места. Най-тежко беше положението по пътя Добрич – Ген. Тошево. Преди обяд се завъртя микробус и затрудни движението, около 16 часа на същия път се е завъртял тир и отново е препречил движението. „Наша група се опитва да го изтегли", каза още дежурният в Областното пътно управление. Оттам добавят, че няма сигнали за закъсали автомобили.

Опасно е трасето между Шабла и село Топола, заради автомобили в канавките съобщиха очевидци.Общинската пътна мрежа в община Балчик също е проходима при зимни условия. Още от 20:30 часа в събота мобилни екипи на общинското предприятие „Благоустрояване и комунуално стопанство" започнаха третиране на улиците в града против замръзване. Машини извършват опесъчаване и обработка на пътните платна в Балчик, както и във вилните зони Овчаровски плаж, Изгрев, Кулака и района на Тузлата. Около 5 часа в неделя е започнато и ръчно опесъчаване на стръмните улици в града, където не може да се работи с техника.