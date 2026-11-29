Реакцията на българските консули в Марсилия ми се видя доста неадекватна. Виждам, че в момента френската преса и институциите се опитват да изместят фокуса върху това, че българите са предизвикали ситуацията. Няма как да очакваш, че ще си предизвикан, и да влезеш вътре с боксове и колове. Българската държава трябва да присъства и да искаме да се изпратят хора на място, да се разговаря с полицията.

Това коментира бившият външен министър Надежда Нейнски по Нова тв по повод нападението над български фенове на мача на "Левски" в Марсилия.

"България вече не може да си позволи лукса да бъде само наблюдател на войната в Украйна. Няма как да приемаш европейската позиция, но не и преамбюла. Няма такава двойнственост в дипломацията, ние сме новатори и това си има политическа цена", каза Нейнски относно позицията на България спрямо декларацията, в която са заложени основните принципи на европейската сигурност, инициирана от Франция, която беше подписана в Дъблин по-рано този месец. България беше единствената държава членка на ЕС, която не е я подписала. Впоследствие от правителството обясниха, че премиерът имал резерви само към преамбюла с искане за адаптиране на политическите послания към настоящия етап на преговори, така че те да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира.

Но глобата за свръхдефицит, която ЕК обмисля да ни наложи, няма общо с това. В европейският дебат няма резки движения, но има преценка на действията на един или друг лидер. Под мантрата на това, че защитаваме националните си интереси, ние не изпълняваме европейски ангажименти, заяви Нейнски. Според нея и във вътрешнополитически план виждаме наченки на геополитическо шикалкавене. Дебатът за бюджета показва каква е политиката на мнозинството - не се правят реформи, това рано или късно води до вътрешнополитически проблеми.

Има серия провокации в Черно море и по отношение на Полша и Балтийските държави. Ударът върху рускат курвета в Сирия също е провокация, тя е пренасяла оръжия, няма как да се очаква да е украинска. Когато една война продължи толкова дълго, тя създава рискове. Турция има отношения в Черно море и е разбираема тревогата на държавите, че войната може да се пренесе и в Средиземно море, коментира още Нейнски.