Не му е за първи път, сега ще му коства глоба над средната за дребно хулиганство

35-годишен асеновградчанин с проблеми с алкохола се напи за пореден път и започна да замеря с керемиди, стъклени бутилки и метални парчета минувачи от терасата си. Това се е случило около 18,40 часа на 22 ноември т. г.

Миналата неделя мъж и жена отишли на гости на свои познати, живеещи на съседната улица. Малко по-късно решили да си тръгнат и когато излезли навън, видели мъж на терасата на близка къща. Той също ги забелязал, започнал да ги псува и да се заканва, че ще ги трепе и коли. Атакуваният вербално се опитал да проведе нормален разговор с неадекватния си съгражданин, но буйстващият станал още по-агресивен - започнал да хвърля по мъжа и жената долу бутилки и метални предмети, после посегнал и към керемидите на покрива. Пред жилището се събрали съседи и понеже пияният продължавал да вика и псува, бил подаден сигнал на телефон 112 и на място на инцидента бил изпратен полицейски патрул. Мъжът бил задържан за 24 часа и му бил съставен акт за дребно хулиганство.

Районният съд в Асеновград му е наложил глоба от 200 евро, което е над средното по Указа за борба с дребното хулиганство. Това е така, защото скандалът е на публично място, а нарушителят, освен че не е бил провокиран, и друг път си е позволявал сходно неадекватно поведение.