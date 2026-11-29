Яхта беше изхвърлена на плаж в Албена. При снощния щорм швартовите въжета на плавателния съд са се скъсали и по думите на собственика му той е бил снесен от района на Пристанище Балчик до Албена Това съобщи maritime.bg на фейсбук страницата си.