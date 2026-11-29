Светослав, който беше в клетката

Видяхме реална опасност за живота си, чувствах се безпомощен. Бяхме в клетката, една минута преди мача нахлуха техни фенове на трибуната и атакуваха клетката, почнаха да хвърлят бомби, продължаваха да бият хора. След всяка хвърлена бомба имаше екстаз на трибуните и одобрение от техните фенове.

Това разказа по Нова тв известният фен на "Левски" Светослав Димитров за преживения ужас на стадион "Велодром" в Марсилия.

Полиция нямаше, имаше извън стадиона, а на стадиона много малко стюарди, които не се опитаха да спрат атаката. 15 минути след това дойде полиция. Имаше много ранени хора, човек в инвалидна количка беше нападнат.

Нашето прибиране продължи два дни през Будапеща. Пожарът, през който минах, моментът на изгарянето не го помня, само болката след инцидента. А сега чувстваш, че не можеш да направиш нищо и може да не излезеш жив", разказа още Димитров.

Той е известен като доброволецът, който оцеля по чудо при големия летен пожар в Сакар планина преди две години. Светльо получи множество изгаряния, а от "Левски" помогнаха за възстановяването му.

"Левски" е пренебрегнал предупреждения, че български фенове може да бъдат нападнати. За мен това е престъпна непрежност, ако това е вярно, изрази съмнение Климент Йончев, доскорошен директор "Комуникации" в "Левски".

Баща на три деца е в много тежко състояние и не може да се прибере. Момичето, което се прибра, е със счупен прешлен, а момчето във ВМА е с черепно-мозъчна травма и му предстои операция, разясни Никола Бушняков, председател на Сдружение "Сектор Б". Това е нещо, което се повтаря непрекъснато, и да твърдиш, че привържениците на "Левски" са си получили заслуженото, това е недопустимо.

Кристоф Буше, бившият президент на "Олимпик Марсилия": Това е абсолютно недопустимо. Първото чувство, което изпитвам, е тъга. Разбирам огорчението на българите, човек не отива на футболен мач, за да се бие и завърши в болница. Не е вярно, че това се случва редовно, не е обичайно. Установим ли кои са основните виновници, трябва да бъдем безпощадни. Във Франция понякога проявяваме слабост, когато трябва да сме категорични. Броят на български привърженици беше ограничен - до 500 души, именно защото полицията взе мерки. Не смятам, че ръководителите на клуба са се страхували от феновете:,