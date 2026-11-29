Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е разпоредил по-рано днес на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" да извърши проверка на дейността на летищния оператор и на тримата наземни оператори на Летище „Васил Левски" във връзка със затруднената дейност на летището в създалата се зимна обстановка.

Летищният оператор е „Соф Кънект", а тримата наземни оператори обслужват авиолиниите - „Суиспорт България" (Swissport Bulgaria), „Голдер Хандлинг" (Goldair Handling) и „Авиапартнър България" (Aviapartner Bulgaria), припомня БТА.

На извънреден брифинг по-рано днес в МТС министър Пеев каза, че летището работи при зимни условия, излитания и кацания на полети се осъществяват, но със закъснения. Наземният оператор обработва пистите, но капацитетът не е достатъчен за осигуряване на регулирауемостта на полетите, поради което има и закъсненията, уточни той. От пресцентъра на летището потвърдиха за БТА, че Летище „Васил Левски" работи, макар и в изключително трудни зимни условия.

Решението да се отмени полет се взема от командира на самолета, има полети, които излитат и кацат, допълниха летищните власти по повод сигнали и информация от сайта на летището за забавени и анулирани полети.

От пресцентъра на авиокомпания „България Еър" съобщиха за БТА, че закъснението на полета по линията София – Париж, който по разписание е трябвало да излети в 7:00 ч., е вследствие на неблагоприятните метеорологични условия и усложнената обстановка на летището.

От авиокомпанията уточниха, че забавянето е породено от обстоятелства извън нейния контрол и не е свързано с дейността на превозвача.