Кметът на София Васил Терзиев издава заповед, с която 30 ноември (понеделник) се обявява за неучебен ден за учениците от 39. СУ и 128. СУ в район „Младост", съобщиха от Столичната община.

За родителите на ученици от 39. СУ и 128 СУ, които нямат възможност да осигурят грижа за децата си (до 12-годишна възраст) през неучебния ден, училището ще осигури алтернативна организация. Няколко класни стаи в двете училища разполагат с климатици, което дава възможност да се осигури грижа за около 100 деца във всяка от образователните институции. Директорите на училищата са създали необходимата организация за приемането на децата.

Двете училища ще закупят отоплителни уреди в кратки срокове, които ще бъдат монтирани спешно в класните стаи, за да осигурим възстановяване на учебния процес в следващите дни.

Столична община припомня, че кметът има правомощия да обявява до 3 неучебни дни при извънредни или непредвидени обстоятелства, а решението за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда е от компетентността на Министерството на образованието и науката.

Столична община ще продължи да следи обстановката в двете училища и при необходимост още утре ще бъде създадена допълнителна организация за следващите дни.

Приоритет остава осигуряването на нормални и безопасни условия за провеждане на учебния процес.