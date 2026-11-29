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Софийският университет "Св. Климент Охридски" преминава към обучение в електронна среда заради продължаващите проблеми с отоплението и топлата вода в общежитията в Студентски град, засягащи 90 на сто от живеещите там студенти.

Голяма част са се прибрали по родните си места, заради липсата на парно и трудното отопение с електрически печки, което на свой ред създава опасност електрическите мрежи на сградите да не издържат на натоварването.

Промяната влиза в сила от 1 декември 2026 г. Където е възможно, занятията ще се провеждат в хибридна форма. Това става ясно от писмо, изпратено до студенти от декана на Факулетета по жарнулистика е масови комуникации, предаде бТВ в неделя.

Понеделник – 30 ноември, е обявен за неучебен ден.

От университета уточняват, че при възстановяване на топлоподаването в общежитията обучението ще се върне към нормалния си режим.

Заповедта на ректора на Софийския университет проф. д-р Елиза Стефанова ще бъде публикувана на сайта на висшето училище.