Платих със свободата си за това да водя тази борба, заяви кметът на Варна за отношенията си с местния бизнес и конфликтите в Общинския съвет

Кметът на Варна Благомир Коцев разказа за отношенията си с местния бизнес, формирането на мнозинствата в Общинския съвет и причините за конфликта между него и част от общинските съветници. Коцев заяви пред "120 минути",по bTV, че никога не е приемал поставянето на условия от страна на бизнес кръгове и че срещите му с представители на местния бизнес са били свързани с работата на общината.

По думите му трите общински терена и проектът за тунел под Морската градина са само част от желанията, които са били поставяни пред него.

„Не знам какво щеше да стане, ако те бяха подкрепени. Това не е причината. Не мисля, че това е единствената причина. Това е един от поводите, може би. Това е една от причините, които също ядосват част от икономическото мнозинство във Варна", заяви Коцев. Той обясни, че според него това мнозинство, заедно с някои от партиите в Общинския съвет, контролира вземането на решения и работи срещу кмета, като настоява определени интереси да бъдат прокарвани през общинската администрация.

По отношение на трите общински терена Коцев уточни, че те не е трябвало непременно да бъдат продавани. Имотите са били включени в програмата за разпореждане с общинска собственост по предложение на председателя на партия „Български глас", която е свързвана с Даниил Славов.

„Тези общински терени нямаше да бъдат продадени. Те бяха вкарани в програмата по тяхно искане. [...] Те влизат в една програма, която всъщност е пожелателна и тя отива при кмета. И е решение на кмета дали да я изпълнява, или не. Тоест тези имоти никога нямаше да бъдат продадени, ако кметът не беше решил да го направи", обясни той.

Коцев допълни, че програмата съпътства бюджета и дава възможност на кмета да реализира определени продажби, но нито една от тях не се е случила. Тя изтича в края на 2026 г.

Кметът потвърди и думите си, че Даниел Славов го е предупреждавал, че може да бъде сменен, ако не придвижва определени инвестиционни проекти. „На моя реплика: „Разбрах, че скоро ще ме сменяте и вероятно ще имате ваш кмет". Когато го попитах: „Вие смятате ли да ме сменяте и да слагате ваш кмет?", думите бяха: „Ами, от теб зависи", разказа Коцев.

Той уточни, че разговорът се е състоял няколко седмици преди отстраняването му от длъжност. По думите му месеци наред във Варна се е говорело, че Общинската избирателна комисия ще се събере и ще използва същия повод от 2025 г., за да го отстрани.

„Това беше буквално един слух, който витаеше месеци наред в цялото общество, включително и в администрацията на общината. Хора, близки очевидно до тези кръгове на господин Славов или до други бизнес кръгове, разпространяваха тази мълва, която освен че създаваше едно общо състояние в града на „този кмет си отива", деморализираше и самата администрация да работи", заяви той.

Според Коцев това е постоянен опит за връщане на старото статукво отпреди местните избори през 2023 г., когато, по думите му, Иван Портних и Даниел Славов са определяли правилата и са управлявали града съвместно.

Коцев разказа подробно за събитията между първия и втория тур на местните избори през 2023 г., когато на балотаж се изправя срещу тогавашния кмет Иван Портних. По думите му във Варна е имало сериозно желание за промяна на модела на управление, включително сред представителите на бизнеса. „В последните години на мандата на господин Портних той управляваше града през кмета Портних. Това беше дотегнало на целия град и на бизнеса, което доведе до нуждата от промяна", коментира Коцев.

Той обясни, че говори за всички бизнеси в града, които по един или друг начин са зависели от администрацията. „Това, което се говореше в града, е, че е било необходимо да се разбереш с някого в един хотел, за да могат да се случват нещата в общината. Това е причината „Алтернатива на гражданите" да се появи като формация, която искаше този модел да бъде променен", каза кметът.

По думите му между двата тура са се водили разговори за това дали представителите на бизнеса ще подкрепят Портних, или ще застанат зад нов кандидат. Коцев разказа, че е имало среща, организирана от централата на „Продължаваме промяната", между Христо Димитров, кандидат за кмет от „Алтернатива на гражданите", и представители на партията. Той също е присъствал на срещата, но се е включил малко по-късно.

След разговорите представителите на формацията са решили да подкрепят него на балотажа. Коцев описа „Алтернатива на гражданите" като група от варненски бизнеси, основно в строителния бранш, но и от други сектори. По думите му сред тях са компании и групи, свързвани с „Химимпорт", ТИМ и „Холдинг Варна", както и други големи компании с бизнес на национално ниво. „Тяхното създаване беше именно за да могат да имат легитимно представителство в Общинския съвет", посочи той.

На въпрос дали е потърсил подкрепата на тази група, за да спечели срещу Портних, Коцев отговори, че и представителите на бизнеса са искали среща, тъй като са се интересували кой ще бъде следващият кмет. „Очевидно те имаха желание също да имат влияние, за да могат да бъдат по някакъв начин предпазени от подобен тип натиски, които е имало по време на предното управление", заяви той.

Коцев беше категоричен, че не са му поставяни условия в замяна на подкрепата. „Не. Абсолютно никакви условия. Аз влязох абсолютно безусловно. Аз никога не съм се поддавал на това да ми се поставят условия, никога нямаше да приема. Ако, разбира се, не е нещо легитимно и съвсем естествено", каза той. Като пример за конкретно искане от политическа партия посочи желанието на „Възраждане" да има свой кандидат за председател на Общинския съвет. Коцев обясни, че е отговорил, че това е възможно, но малко вероятно, поради идеологически

Коцев разказа, че след влизането си в мандат първоначално е било сформирано мнозинство в Общинския съвет между „Продължаваме промяната – Демократична България", „Алтернатива на гражданите" и други местни формации и партии, с изключение на ГЕРБ и „Български глас". Това мнозинство обаче просъществувало само няколко месеца и се разпаднало, след като той отказал да управлява по начина, по който според него са очаквали определени бизнес кръгове. „Отказах това да правим мнозинство и аз да бъда кмет, който да получава и да изпълнява желанията на определени бизнес кръгове", обясни Коцев.

Той посочи като пример исканията за назначаване на множество хора в общинската администрация, като според него става дума за около 50% от служителите.

„Това не е нещо, което аз не бих могъл да приема, ако има професионалисти, които са подадени от съответните партньори в това мнозинство. Но начинът, по който се искаше, и голямата настоятелност, с която се правеше, и нетърпеливостта, с която го правиха, доведоха до един раздор", заяви той.

По думите му е усетил, че исканията към него ще бъдат толкова много, че няма да може да устои на натиска и че те могат да влязат в противоречие с обществения интерес и мандата, даден му от избирателите. На въпрос дали са му предлагали пари, Коцев отговори категорично: „Не, не са ми предлагали пари". След разпадането на първоначалното мнозинство се е формирало ново, в което, по думите му, влизат ГЕРБ, „Възраждане", „Алтернатива на гражданите" и „Български глас" на Даниил Славов.

„Това мнозинство работи от тогава до сега по един определен начин, в който се гласуват неща в съвета, когато, разбира се, техните икономически интереси по някакъв начин са удовлетворени. Ако те не бъдат удовлетворени, обикновено кметските предложения се блокират и не се приемат", коментира Коцев. Той даде пример със случаи, в които според него решения на Общинския съвет са били блокирани заради неудовлетворени интереси, свързани с подробни устройствени планове или с искания към администрацията.

„Имало е случаи, в които само защото не са одобрили даден ПУП или защото нещо, което те е трябвало да получат от администрацията, не са го получили, са блокирали целия бюджет на целия град, на 350-хиляден град като Варна. Това е абсурдно. Общественият интерес да става залог на личните и частни интереси на определени компании", заяви кметът.

Коцев коментира и изказването на Марин Митев пред БНР, че кметът е негов приятел. „Не, разбира се. Това, което той се опитва да прави, е да създаде един ореол, че едва ли не аз съм част от някаква договорка, от нещо, което ние правим задкулисно, или пък на някакви такива лични отношения. Такова нещо няма", заяви Коцев. Той потвърди, че е имал разговори с представители на местния бизнес, но обясни, че те са били неизбежни заради необходимостта да се работи с Общинския съвет.

„Няма как да нямаш разговори с хората, които държат Общинския съвет, една легитимна власт в лицето на Общинския съвет, която обаче е повлияна от едни нелегитимни центрове на властта, които са извън Общинския съвет. Няма как да се прокарат решения в този съвет, ако те не бъдат взети предварително от тези странични фактори", каза той.

Според Коцев очакването, че бизнесът може да подкрепи един кандидат на изборите, а впоследствие да получава лични облаги или привилегии, е част от олигархичния начин на мислене.

„Бизнесът не трябва да получава никакъв вид привилегия спрямо всеки един обикновен гражданин. Тогава, когато ние сме преговаряли за подкрепа, тя беше на чисто принципна основа. Но ако очакванията в нея са били: „А сега ще подкрепя, пък после ще имам лична изгода от това", това никога не е поемано като ангажимент и не се е случвало", заяви кметът.

В интервюто беше коментиран и видеозаписът от среща на Коцев със собственика на сметопочистващата фирма Димитър Борисов, на която са присъствали още Марин Митев и Даниил Славов. Записът се появи в сайта „Афера", след като Митев разказа за срещата пред БНР.

Кметът обясни, че разговорът е бил свързан с проблемите със сметосъбирането във Варна и с необходимостта от подобряване на услугата. „Срещата ми със собственика на сметопочистващата фирма е много ясна. Те са били редица такива само за да изисквам по-добра услуга. Знаете, че Варна има огромен проблем с боклука още от встъпването ми като кмет и отпреди това. Това е договор, който е бил подписан от господин Портних през 2021 година. Фирмата обслужва града по начин, който е незадоволителен за варненци", обясни Коцев.

По думите му това е била първата му среща с представителя на фирмата, ако не се лъже, и на нея той е поискал повече техника и всичко необходимо, за да се почиства градът.

Коцев разказа, че по време на разговора от фирмата са поставили въпроса за повишаване на цената на услугата заради инфлацията. Според тях условията по договора вече не отговаряли на икономическата ситуация и било необходимо подписването на анекс, който да позволи увеличаване на цената и съответно подобряване на качеството. „За мен това беше важно да се случи, защото качеството на услугата е най-важно за варненци. Но подобен анекс трябваше да бъде гласуван в Общинския съвет", посочи той. По думите му именно по предложение на собственика на фирмата Марин Митев и Даниил Славов са били поканени на срещата, за да потвърдят дали Общинският съвет би подкрепил подобно решение. „Те бяха поканени от него, за да потвърдят, че Общинският съвет, доколкото те могат да влияят, а това очевидно е така, би подкрепил едно такова решение, което за мен е в полза на града. И аз това исках да постигна", обясни Коцев.

На въпрос дали не е осъзнавал, че присъствието на тези бизнесмени може да го постави в рискова ситуация, и защо срещата не е била проведена в общината, той отговори, че тези хора са посещавали и администрацията, но очевидно това им създавало дискомфорт. Коцев призна, че изборът на място е бил грешка, защото е създал усещане за нещо нередно.

„В случая прецених и съм преценявал, че това не е проблем. Това е грешка. Защото създава едно усещане, може би, за нещо, което... Но аз знам много добре кога съм отивал и съм се виждал и какви откази съм правил на тези хора и какви неща сме дискутирали. Винаги е било на принципна основа и на ясни политики в обществения интерес, който трябва да бъде защитен в Общинския съвет", заяви той.

По думите му подобни срещи са били неизбежни, тъй като важните решения в Общинския съвет не можели да бъдат взети без предварителна координация с хората, които според него имат влияние върху съветниците.

Кметът заяви, че няма съмнения как видеозаписът от ресторанта е попаднал в публичното пространство. „Записът е направен от мой бивш служител, който беше и заместник-кмет до преди няколко месеца", каза той. По думите му става въпрос за камера за сигурност, която работи денонощно и записва постоянно. Коцев посочи като отговорен за разпространението на записа бившия си заместник-кмет, който е отговарял за строителния контрол в община Варна.

Той обясни, че го е освободил заради бездействие и липса на информация към него като кмет по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. „Аз държа отговорен за липсата на действия и липсата на доклади и информация към мен като кмет за това, че е имало незаконно строителство в периода, в който той е бил такъв. Включително по време на моя арест, а и преди това, когато строителството там явно се е извършвало", заяви Коцев.

Той посочи, че бившият му заместник-кмет е присъствал в местността, когато е била извършвана незаконна сеч, но е изготвил доклад единствено за нея, без да отрази незаконното строителство. Коцев заяви още, че не са били предприети мерки и срещу директора на строителния контрол. „Рядко държа отговорен за бездействие и дезинформираност към мен по отношение на Баба Алино. Да, смятам, че това е отмъщение и действие от един човек, който в момента наистина се чувства в...", каза той.

Кметът допълни, че е подал сигнал до прокуратурата за действията и бездействията на съответния сектор.

В края на разговора Коцев коментира цената на своя мандат, като заяви, че е платил със свободата си за борбата, която е водил. „Аз платих със свободата си за това да водя тази борба в целия този мандат, но тук и арестът ми плати много висока цена. Мога да кажа, че той плати по-голяма от това, което аз лично съм платил в лично качество. Но това няма значение, защото не е важна моята личност и кметът. Важно е какво всъщност говори този мандат за варненци въобще. За миналото и най-вече за бъдещето на града", заяви той.

Коцев определи Варна като особен случай в българската местна политика и припомни, че градът често е описван като отделна територия със специфичен модел на управление. „Смятам, че Варна е един много особен случай в цяла България. Той е възприеман като много особен град винаги по отношение на местната политика. Не случайно се казва, че България граничи с Варна по някакъв начин. Това е някаква друга губерния", коментира кметът.

По думите му в града от десетилетия се правят опити за обвързване на местната власт с бизнес интереси. „Смятам, че Варна е един, да го нарека, резерват, в който се правят някакви опити на политическо инженерство, в който този бизнес, който е деветдесетарският, който е с нездравите си интереси, се опитва да се свърже с местната власт и политика. Това се е случило преди много години и десетилетия. Създадена е една система, в

На въпрос дали съжалява, че се е кандидатирал за кмет, Коцев отговори отрицателно. Според него в момента има обществена реакция срещу процеси, които дълго време са оставали неизказани публично.

„В момента усещам, че има вълна. И хората разбират, че някой разбърква тази цялата мътилка, която десетилетия наред е във Варна. Всички говорим за нея, но някак си не смеем да я кажем така открито, публично. И може би няма и публична фигура, която да излезе и да каже точно как стоят нещата. Аз не се притеснявам и ясно заявявам какво се случва, защото с този мандат варненци ме избраха", каза той.

Коцев посочи, че според него смисълът на мандата му не трябва да се измерва единствено с направените улици и тротоари, а и с разкриването на зависимости и процеси в местната власт.

„Най-важното на този мандат според мен ще бъде именно, че се осветляват процеси, които се надявам да доведат до една истинска промяна, с която аз дойдох като мандат. Варненци гласуваха за мен за прозрачност. И именно тази прозрачност е важна. Тя не идва изведнъж, тя идва постепенно в мандата, защото ние трябва и да работим", заяви кметът.

Той допълни, че въпреки конфликтите и трудностите може да каже с чиста съвест, че е направил всичко възможно в рамките на закона и съвестта си, за да постигне резултати за Варна.

В интервюто беше засегнато и предстоящото съдебно заседание по решението на Общинската избирателна комисия във Варна за отстраняването му от длъжност.

На въпрос дали ще приеме решението, ако съдът потвърди отстраняването му, Коцев отговори: „Разбира се, че ще приема всяко едно решение на съда. Няма съмнение в това."

Той обаче подчерта, че според него по-важният въпрос не е дали лично ще остане на поста, а какви изводи ще бъдат направени от случилото се във Варна. „Надявам се това решение, каквото и да стане с мен, въобще не е важно дали аз ще остана кмет или не, от гледна точка на моята личност или дали аз ще бъда конкретно на тази позиция. Важното е какъв извод ще си направят варненци. Какво ще изведем от целия този мандат, когато и да свърши той", заяви Коцев.

По думите му, ако зависимостите между местната власт и бизнеса останат и при следващото управление, това ще продължи да влияе на града години наред. В края на разговора, попитан каква част от промените, за които е водил битка, е успял да постигне, Коцев оцени резултата на 70%.