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На територията на Столична община времето е облачно, без снеговалеж, при отрицателна температура от -5°C.

През деня на терен работиха 172 снегопочистващи машини, като към момента дейностите продължават с 31 машини. Останалата специализирана техника е в готовност за работа при необходимост. Това съобщиха от пресдентъра на Столичната община

Почистени бяха улиците с масов градски транспорт, както и основните улици, осигуряващи достъп до болници, детски градини и училища. Успоредно с това екипите почистиха тротоарите, подходите към подлезите и спирките. Продължават обработките на вътрешнокварталните улици, като на места вече се извършват и повторни обработки. Обработени са също пътищата от общинската пътна мрежа и Софийският околовръстен път – Южната дъга.

В Природен парк „Витоша" продължава снегопочистването и опесъчаването по пътищата кв. „Драгалевци" – хижа „Алеко" и кв. „Бояна" – м. „Златни мостове".

Аварийно-спасителните екипи на Столичната община продължават работа на терен. До 17:30 ч. са получени 281 сигнала за паднали дървета, като около 35–40 от тях са за дървета, паднали върху автомобили.

Въпреки усложнената зимна обстановка, автобусният транспорт в София се движеше без сериозни затруднения. В сутрешните часове бяха регистрирани закъснения до 30 минути, както и временни промени в маршрутите на няколко линии заради непочистени участъци. По-сериозни затруднения в автобусния транспорт не бяха отчетени.

Основните проблеми бяха при електротранспорта, най-вече в ранните сутрешни часове. Регистрирани са над 15 случая на затруднения и аварии в трамвайното движение, основно вследствие на замръзнали стрелки, обледена контактна мрежа и технически неизправности на мотриси.

Заради интензивния снеговалеж и ниските температури в периода от 4:10 до 13:00 ч. по всички трамвайни линии бяха отчетени закъснения, достигащи до 85 минути.

При тролейбусния транспорт и електробусите бяха регистрирани закъснения до 20 минути. Временно беше прекъсната работата на три зарядни станции – в Герман, Гео Милев и Симеоново, като най-продължителното прекъсване беше 142 минути.

Екипите на транспортните оператори работиха по отстраняване на възникналите проблеми и възстановяване на нормалното движение.

Столичната община благодари на всички екипи, които работят на терен при тежките метеорологични условия.

Призоваваме водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират внимателно и със съобразена скорост. Напомняме на етажните собствености, както и на управителите на търговски и офис площи да изпълнят задълженията си за почистване на прилежащите пространства пред съответните сгради.