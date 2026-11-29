Най-голямото съперничество, най-голямата борба, която се води в света, не е за ресурси, за редки метали, за изкуствения интелект или за петрол. Тя вече е за най-важния капитал - младите таланти. С тези думи премиерът Румен Радев се обърна към членовете на новоучредения Национален младежки съвет на “Прогресивна България”.

Партията сформира структурата на семинар за 250 младежи в Банско тази събота.

Пред младите Радев обясни, че конкуренцията за тях е огромна, защото светът вече ще се диктува от изкуствения интелект и бъдещите му производни. “А те искат енергия, искат таланти. Искат млади хора с въображение, със знания, с амбиция и със силата да постигат своите мечти. Така че вие сте безценен капитал”, заяви им той. Препоръча да не се изкушават да заминават в чужбина, защото най-голямото удовлетворение, оставайки в България, е да могат да кажат: “Аз допринесох за развитието на своята родина”. А голямата задача на правителството била да създаде условия, така че да развият своя потенциал тук, в своята родина.

В Банско бяха и трима от зам.-шефовете на партията - председателката на НС Михаела Доцова, шефът на групата Петър Витанов и депутатката Емине Гюлестан. За дебюта на новата структура дойдоха и вицепремиерът Иво Христов и екоминистърът Росица Карамфилова. А на първия ред в залата седнаха журналистът Мартин Карбовски и политоложката Мария Пиргова.

Създаването на младежката структура на управляващата партия коментира и Бойко Борисов от Смолян, където се проведе 20-ата академия на ГЕРБ “Новите умове”. Много е похвално, че Радев ни имитира, обобщи той. След края на всички младежки академии на ГЕРБ предстои национално събиране “с хората, които ще предлагаме за министри, зам.-министри и шефове на агенции”, за да бъдат по-добре подготвени, обясни лидерът.