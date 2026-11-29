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Общо 47 влака на Българските държавни железници (БДЖ) се движат със закъснение заради зимната обстановка в страната, съобщиха за БТА от пресцентъра на железницата.

Възстановено е движението по ж.п. линията в участъка Зверино - Мездра. Ситуацията е динамична предвид метеорологичните условия.

Отменен е крайградски пътнически влак, който е трябвало да пристигне в Мездра в 20:50 ч., поради нарушение на графика за движение на влаковете. Пътниците са пренасочени към следващи влакове по това направление.

По-рано тази вечер от БДЖ съобщиха, че влакът, който престояваше на гара Елисейна, е продължил към Варна. Композицията е продължила пътуването си в 13:01 ч.