"Некадърници! Некадърници! Некадърници! Пети час, ПЕТИ час седим в препълнения самолет на пистата на летище София като сардини в консерва и чакаме "на опашка", да бъдем обезледени, и да разрешат нашия полет (по разписание в 12.15). Сега е 18.30 и нещастният стюард в самолета жално приплаква в уредбата, че няма никаква промяна и все още не се знае, кога ще ни дойде реда за единствената инсталация за обезледяване на международното европейско летище "Васил Левски".

Това написа Статул Карабашев в профила си във Фейсбук, като добави:

"И чета в пресата, че летището работило при извънредно тежки условия!!! Кои и къде са тези "тежки" условия? Още преди обяд спря да вали, пистите са напълно изчистени и отдавна са сухи, няма вятър, температурата от -4 градуса е всичко друго, но не и екстремна. НИКОГА летище София не е било в такова срамно, жалко, безпомощно състояние! И ние, а доколкото разбирам и други самолети, продължаваме да чакаме обезледяване! СРАМ!!!"

"Част от машините за премахване на леда от самолетите на летището не са били в готовност, а други са били повредени. Това е една от причините за сериозните закъснения на полетите вследствие на обилните снеговалежи". Това обясни в предаването „120 минути" Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на SOF Connect.

Той беше категоричен, че летището не е прекъсвало дейността си въпреки усложнената зимна обстановка.

„Летището е отворено, не е прекъсвало своята дейност. Снегът, чието почистване е в нашите правомощия, е премахнат от летателното поле", заяви Кабайеро.

По думите му за деня са били предвидени 50 излитащи полета, 5 от които са отменени, а други са закъснели с до 8 часа.

Освен почистването на пистата, пероните и стоянките, ключов процес през зимата е премахването на леда от самолетите преди излитане.

„Поради съображения за безопасност всякакъв лед трябва да бъде премахнат от самолетите", подчерта той.Кабайеро обясни, че авиокомпаниите имат сключени договори с операторите за наземно обслужване, които отговарят за придвижването на пътниците до самолетите, обработката на багажа, почистването на самолетите и премахването на леда при зимни условия.

„Някои от противообледенителните машини, които трябва да се използват за премахване на леда от самолетите, не са били готови и са били повредени. Това е абсолютно недопустимо", категоричен беше той.