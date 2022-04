Топ архитекти и интериорни дизайнери заедно на първите HOME Design & Architecture Breakfasts

През последните три години и особено по време на пандемичните 2020 и 2021 г. жилищата се превърнаха в големия хит на пазара на имоти и движени от различни подбуди, много купувачи насочиха инвестиции към него.

При анализите на този пазар обаче често се пропуска фактът, че от жилище до жилище може да има огромна разлика. Че жилището не е само локация, квадратура и цена. Жилището е и функционално разпределение на помещенията, съпътстваща инфраструктура, качество на вложените строителни материали, уютен интериор – все фактори, които имат голямо значение за превръщането на жилището в дом.

С цел да се направи преглед на актуалните тенденции и предизвикателства при проектирането и интериорния дизайн на жилищата на 13 и 14 април 2022 г. в Гранд Хотел Милениум София ще се проведе първият професионален форум в тази област – HOME Design & Architecture Breakfasts. Мотото е „От професионалисти за професионалисти“.

Част от темите в програмата са:

Как устойчивото градско планиране влияе върху качеството на живота?

Жилището като офис, спортна зала, училище и…дом: какви са новите предизвикателства пред архитектите?

Домът на бъдещето: какви решения, материали и технологии да очакваме?

Кои са топ тенденциите при проектирането на жилища през 2022?

Тенденции в интериорния дизайн: кои от тях си заслужава да следим?

Има ли “добър дизайн” и ако да, как да го създаваме и…продаваме?

Редица изявени архитекти и интериорни дизайнери се включват като лектори. Сред тях са:

Тихомир Казаков – SGI Architects & Masterplanners

Милена Нанова – Студио 17,5-М

Пенка Станчева – PS Architects

Ангел Захариев - А и А архитекти

Ина Дамянова – ID Design

Димчо Тилев – Тилев Архитекти

Любо Георгиев – Сдружение за градски политики

Еял Тахор – Eyal Tahor Art and Design

Иван Александров – Dada Project Studio

Радо Илиев – Rado Iliev . Design

Радина Гешева – Студио Радина Гешева

Юлиян Пиперов – Studio Piperov

Павел Янев – All in Studio

Лъчезар Николов – Nikart Architecture Studio

Олимпия Желязкова – Apartment101

Ивета Попова – ATG Design

HOME Design & Architecture Breakfasts е нов проект на организаторите на Хотелския форум, HORECA Design & Architecture Breakfasts и други професионални събития.

Списание „Идеален дом“ е медиен партньор на HOME Design & Architecture Breakfasts 2022.